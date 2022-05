Atlas es de los equipos más equilibrados: Martín Nervo

La defensa, en la fase regular del Clausura 2022 recibió 15 goles para así convertirse en la mejor del torneo. En Liguilla ha recibido 6; y en el ataque suma 21 goles más 8 en Liguilla, de los cuales Furch ha anotado 6 (5 en el torneo, 1 en Liguilla) y Quiñones 8 (6 en fase regular y 2 en Liguilla).

El defensa Martín Nervo reconoce el valor del trabajo de sus compañeros.

"No tengo mucho por decir con eso, porque no sólo está pasando en este momento, sino de mucho tiempo, la figura de Camilo (Vargas), y de Julián (Quiñones) y Julio (Furch) todos sabemos lo que representan para el equipo. Desde mi zona, desde la defensa, obviamente se juega con más tranquilidad cuando tienes un portero como Camilo (Vargas) y con la comunicación que hay atrás. Y ver jugar a Julio (Furch) y a Julián (Quiñones), cuando se juntan, es un placer verlos, pero también el resto de mis compañeros son importantes en todos los sentidos, incluso los que no vienen jugando, que son los que más apoyan y los que están en el día a día alentando, y queriendo estar en el 11 y poder dar lo mejor de ellos", comenta el zaguero del Atlas.

Por su condición de campeón vigente y el compromiso de obtener un bicampeonato, el Atlas parece el equipo más obligado a ganar, pero Martín Nervo lo descarta.

"Presión no tenemos, al contrario, disfrutamos del momento, de lo que hacemos, disfrutamos de jugar otra Final, bien merecida la tenemos como grupo y tenemos que seguir como estamos. La fortaleza de este grupo fue lo que nos llevó a jugar esta segunda Final, entonces tenemos que seguir con la fortaleza pase lo que pase, unidos hasta el final, como lo hicimos el otro día. Sabemos que hay 2 resultados posibles en una Final y vamos por uno de esos, eso está claro, queremos seguir haciendo crecer a la institución, pero sabemos que tenemos a un rival muy digno enfrente con muy buenos jugadores y un buen cuerpo técnico, entonces hay que estar tranquilos y afrontar la Final como la del torneo pasado, dándolo todo", dijo en la conferencia de hoy el defensa del Atlas.

Martín Nervo llegó al Atlas para el Apertura 2019, y vivió la parte más crítica del equipo cuando estuvo en el último lugar del Cociente. Pero el zaguero no tiene la certeza si será el mejor momento en la historia del Atlas.

"No lo sé, la verdad es que estamos viviendo muy felices el presente, si es el mejor momento en la historia del club, no lo sé, pero sí estamos haciendo un gran trabajo que nos trajo a jugar una segunda Final.

"Estoy viviendo un lindo presente y eso es lo importante, pero en el futbol y en la vida, las situaciones difíciles son las que te hacen crecer y te hacen ver las cosas como son. Si todo fuera color de rosa, si todo nos sale bien, el mundo sería aburrido, sería fácil y seríamos todos iguales y cada ser humano es único y tiene sus aspectos que lo hacen crecer. En el futbol, si el equipo no va bien, es difícil que un solo jugador destaque", señaló.