No la tendrán fácil al enfrentar al Atlas: Beñat San José

Atlas se declara listo para encarar la Leagues Cup y mantener su paso ascendente en la Liga MX.

Luego de cuatro partidos en calidad de invicto, con 8 puntos producto de dos triunfos y dos empates, Atlas está por emprender el viaje a Estados Unidos para encarar el torneo junto con sus refuerzos (Uros Djurdjevic, Matheus Doria, Leonardo Flores, y Adrián Mora), a quienes presentaron de manera oficial este mediodía en las instalaciones de la Academia AGA.

La cita es el fin de semana el 27 de julio ante el Houston Dynamo y 1 de agosto frente al Real Salt Lake, ambos de la MLS.

Beñat San José espera que la pausa en la Liga MX no corte la inercia positiva en el arranque del Atlas en el Apertura 2024.

"Venimos de una racha positiva que se corta con la Leagues Cup, pero es un gran torneo, y el hecho de jugar con otros equipos de otro País es muy bueno, son rivales muy potentes que van a requerir nuestra mejor versión, pero a ellos les tocó enfrentar al Atlas y tampoco la tendrán fácil.

"(Para mantener el buen paso) hay que ir entrenamiento a entrenamiento, no hay otro secreto, estoy muy contento con el esfuerzo de los muchachos. Los límites se rompen entrenando para que los partidos sean nuestra mejor versión. Este inicio debe ser el reflejo de lo que queremos hacer.

"No soy muy de (prometer) números porque luego no son reales esas metas, pero sí el progresar como equipo para clasificar (a la Liguilla). Nuestro objetivo es entrar ahí, y no sólo eso sino hacerlo con talento joven y con la ayuda de los refuerzos".

En la presentación de los refuerzos, el más buscado fue el delantero serbio, Uros Djurdjevic, quien demoró su llegada al Atlas debido a que debía arreglar los trámites de su salida del Real Sporting de Gijón con el que estuvo seis años, además de aceptar que para su familia el cambio de País no es sencillo.

"Hablé con toda la gente del club, para mí no era fácil venir porque mi familia se tiene que venir para acá, e incluso ellos todavía están allá, pero en diez días que llevo aquí (en Guadalajara) estoy muy contento. Es una etapa nueva en mi vida, será un cambio importante de Liga para mí, espero adaptarme y debutar pronto. Quiero agradecer al club y al grupo por el recibimiento que me dieron.

"Al igual que al míster (Beñat San José) tampoco me gusta hablar de números, pero yo me comprometo a dar el 100 por ciento en cada partido.

"Vi algunos partidos (de la Liga MX), estoy conociendo poco a poco, pero lo veo diferente a España, es más abierto el futbol acá (en México)", comentó Djuka, quien durante la conferencia de prensa exhibió un rostro de seriedad.