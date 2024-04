Eduardo Aguirre habla de la responsabilidad de jugadores en Atlas tras mal paso

En Atlas están conscientes que los resultados son los que definen la permanencia de un técnico. Y en el caso de Beñat San José, la actual temporada no respalda su continuidad al ubicarse en la posición 15 de la tabla con 10 puntos.

Sin embargo, el delantero del Atlas, Eduardo "Mudo" Aguirre acepta que la responsabilidad debe recaer en los jugadores.

"Somos 100 por ciento responsables de lo que pasa en la cancha, y si aparecemos en los triunfos, también en las derrotas. Dicen que el técnico (es el responsable) pero somos nosotros los que estamos ahí en la cancha, y hay que jugar a muerte en los cuatro partidos que tenemos.

"(La destitución) es un riesgo que corre cada técnico cuando no se dan los resultados, y vamos a pelear a muerte para respaldarlo en la cancha.

SU RESPONSABILIDAD

Somos totalmente responsables de los gritos en contra del técnico de parte de los aficionados, porque no hemos hecho los puntos necesarios", dijo Aguirre en conferencia de prensa previo al entrenamiento del Atlas en las instalaciones de la Academia AGA, como preparación para enfrentar al Toluca el fin de semana.

El "Mudo" Aguirre omitió dar una opinión sobre la actitud de su compañero Jordy Caicedo, quien se aferró a cobrar el penal pese a que el cobrador oficial es Aldo Rocha, además de desobedecer la orden que había dado el técnico Beñat San José, pero sí lo apoya pese a fallar el disparo que le hubiera dado la victoria momentánea sobre Gallos Blancos de Querétaro.

"En realidad no sabría qué contestar porque no estaba en la cancha, no soy el indicado, hay que respaldar a Jordy, pero sé que si juega el domingo lo hará muy bien, hay que respaldarnos entre nosotros.

"Son cosas que ya se han platicado dentro del grupo, sabemos que Jordy es un gran delantero, lo demostró el torneo pasado, y no queda más que seguir trabajando, es algo que nos pasa a los delanteros, que fallamos y nos desesperamos, y sé que él pronto va a explotar su calidad", indicó.