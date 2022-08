Critican a Chicharito Hernández por arrojar bandera de México al piso

Javier "Chicharito" Hernández ha sido criticado últimamente luego de que en un video se observó cómo negó un autógrafo a un niño, lo que provocó que fuera criticado arduamente por los aficionados en las redes sociales.

No la firma pero la arroja al suelo

Pero también existe otro video en el que se ve cómo el futbolista surgido del Guadalajara niega a un aficionado firmar su bandera de México, en el que claramente se ve cómo la observa y posteriormente la tira al suelo.

¿Arrojó la bandera de México o es una ilusión óptica? pic.twitter.com/0RPCQEA4Gm — Rafael Ramos (@RafaeIRamosV) August 2, 2022

Este video generó división de opiniones en redes sociales, ya que aplauden que no haya firmado nuestra bandera debido a que se consideraría como una falta de respeto al símbolo patrio; sin embargo, el hecho de aventarla al suelo y no devolverla al aficionado también generó críticas por lo mismo que no está respetando el lábaro patrio.

Incluso, a Hernández se le nota molesto cuando toma la bandera y la arroja al suelo para después pasar a firmar una camiseta Rojiblanca mientras se alcanza a notar que comenta al aficionado: "No voy a firmarla".