Molestia de André Jardine por la derrota del América ante Tigres

El brasileño André Jardine acabó molesto por la derrota y también con el arbitraje.

El técnico del bicampeón América lamentó que no hayan mantenido el nivel del primer tiempo y terminarán perdiendo 1-0 ante los Tigres.

"Un juego donde hicimos buen primer tiempo, saliendo al frente con control y generando ocasiones importantes, que con más calma de finalizar o decisiones de definición de pase, estaríamos al frente.

"Tigres con los delanteros que tiene, el segundo tiempo acaban tomando la iniciativa de juego, ni pudimos controlar la pelota; el gol fue muy particular, te deja un mal sabor porque era para salir por lo menos con un punto y perder de esta forma molesta un poco", explicó en conferencia de prensa.

"No me gusta mucho hablar del arbitraje, sobretodo cuando pierdes porque sonarían a excusas, pero no me gustó, lo demostré en el juego, el criterio no fue el mismo y la falta no es falta y acaba por definir el partido, es sólo un ejemplo que durante el partido en pequeños lapsos no fue el mismo criterio" André Jardine

Se le preguntó sobre la molestia que mostró en los minutos finales con el árbitro Fernando Guerrero, y así contestó el timonel del América.

"No me gusta mucho hablar del arbitraje, sobretodo cuando pierdes porque sonarían a excusas, pero no me gustó, lo demostré en el juego, el criterio no fue el mismo y la falta no es falta y acaba por definir el partido, es sólo un ejemplo que durante el partido en pequeños lapsos no fue el mismo criterio", comentó.