América y Pachuca lo dejan para la vuelta

El América no pudo con el Pachuca, igualan (1-1) en duelo de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf, en cancha del estadio Azteca.

Unas Águilas volcadas al frente no pudieron marcar, les faltó contundencia. El partido fue dinámico, comenzó con un dominio abrumador de los capitalinos, pero poco a poco se vino a menos.

La anotación águila llegó con una combinación de Henry Martín y Alejandro Zendejas, éste no dudó en sacar un disparo raso con potencia sin dar tiempo al arquero del Pachuca reaccionar.

Gol que se gritó a todo pulmón en el Azteca, repleto de aficionados azulcremas.

Pachuca reaccionó y dio avisos que iba por el empate, vio las debilidades de los de Coapa y no dudó en explotarlas. Con un centro lo ganó Norman Micolta Arroyo para igualar el marcador al minuto 40 con un certero cabezazo.

En los segundos 45 minutos, América siguió buscando sumar un gol más, pero no hubo la contundencia, además de la buena actuación del meta Carlos Moreno.

Pachuca aprovechó con contragolpes para poner en aprietos a Luis Malagón que se empleó a fondo para evitar un segundo gol en contra.

El Monterrey le apostó todo a la Copa de Campeones de la Concacaf, puso en "stand-by" su buen paso en Liga y hoy se mide a Columbus Crew en busca de la primera final bajo el mando de Fernando Ortiz.

En lo personal me muero por jugar una Final, no lo voy a negar. Si bien se me ha negado en muchísimas ocasiones en este club y en otro club, tengo muchísimas ganas de poder estar en una Final¨. FERNANDO ORTIZ ENTRENADOR DE RAYADOS