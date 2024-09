Declaraciones de Amelia Valverde tras goleada a Rayadas

MONTERREY, NL.- Amelia Valverde, entrenadora de Rayadas, se responsabilizó por la derrota que sufrió su equipo ante América y la forma en la que le anotaron cuatro goles en el primer tiempo.

¡Exhibidas en su casa! Las Rayadas fueron exhibidas en casa y cayeron 4-2 ante América en un duelo donde las albiazules arrancaron dormidas y perdieron el invicto en el torneo

En rueda de prensa, la directora técnica tica mencionó que se siente preocupada por la manera en la que su equipo inició el encuentro y no tuvo capacidad de reacción.

"Para mí lo primero es entender que pasó, soy la responsable y algo definitivamente tiene que mejorar, ir perdiendo 4-0 al minuto 45 la verdad que es muy preocupante. No nos podemos dar el lujo de regalar un primer tiempo así, en el segundo ajustamos pero no alcanzó. Lo primero es que yo asumo la responsabilidad y hay que trabajar", comentó la estratega.

Además, Amelia también describió la manera en la que vivió el inicio de partido y la preocupación desde que la pelota comenzó a rodar.

"El momento más de preocupación fue desde el segundo 10, cuando mueven la pelota, estuvimos muy mal desde la primera jugada. El equipo no entra en la sintonía que tenía que entrar. Notamos un equipo totalmente desconcertado, el equipo no puede darse el lujo de regalar nada, tuvimos un primer tiempo que no es digno de esta institución", dijo Valverde.