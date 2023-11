No tiene planeado Álvaro Fidalgo salir del América

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que los rumores crecen todos los días por la salida de Alvaro Fidalgo al Betis, el volante español aseguró que en estos momentos su mente está 100 por ciento con el América.

"En Verano también hubo otras cosas, pero en este momento mi cabeza está con el América, no pienso en otra cosa que no sea la Liguilla, tengo 3 años de contrato no es algo que me esté planteando (salir del equipo)", explicó.

NO VE LIGUILLA COMO REVANCHA

Fidalgo recalcó que está Liguilla no es una revancha respecto a lo que vivió el torneo pasado cuando fue expulsado en la Semifinal de vuelta contra Chivas, quedando eliminados.

"Para mi no es que sea una revancha, un error te suele cambiar todo, hay que estar muy pendientes, se trata de controlar emociones. Mañana empieza una nueva Liguilla", dijo el jugador español reconoció que la afición y el grupo están muy ilusionada con el título y consideró que van por buen camino.

Fidalgo recalcó que a la Fase Final se entra con un espíritu positivo sin pensar en los fantasmas del pasado.

Aseguró que para este duelo no hay excusas por el hecho de el América haya tenido que parar tres semanas y el León venga con más ritmo porque recientemente disputó el Play-In.