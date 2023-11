"No son enchiladas": diputado sobre dictamen para ratificar a Godoy

CIUDAD DE MÉXICO

Octavio Rivero, presidente de esta Comisión, detalló que, si bien comenzarán a circular este proyecto, su aprobación no es automática, pues se tiene que enviar a los 15 diputados integrantes de este grupo de trabajo, quienes realizarán sus observaciones y deben emitir su cédula sobre lo que están planteando. "La próxima semana ya estaremos muy avanzados en el tema".

"No son enchiladas"





En este sentido, dejó claro que la elaboración de este dictamen no es sencilla. "No son enchiladas, hay un gran análisis de muchos documentos".

En primera instancia, dijo, se tiene que realizar el análisis de las opiniones recibidas por el Consejo Judicial Ciudadano, entre ellas, hay alrededor de 15 cajas que tienen 30 mil opiniones recibidas que hay que analizar; luego hay actas de visitas a las distintas áreas de la Fiscalía que llevó a cabo el Consejo Judicial; después tienen que revisar la versión estenográfica de la entrevista a la fiscal por parte del Consejo Judicial.

Posteriormente, continuó Rivero, se debe revisar la opinión enviada por el Jefe de Gobierno, otros documentos y las más de 32 mil opiniones que han llegado al Congreso a favor y en contra de la ratificación.

Al cuestionarlo sobre una fecha tentativa para su aprobación en el pleno, el legislador morenista indicó que aún no la hay, pero descartó que vaya ser en la misma sesión de aprobación del presupuesto. "No, yo no creo que pase eso".

Octavio Rivero comentó que debido a la cantidad de documentos que se debían de analizar, era imposible que un día después de la entrevista a la fiscal en la Comisión pudieran votar, a pesar de que así lo estipule su Ley Orgánica.

En este sentido, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Martha Ávila, pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, no especular sobre este tema, y recalcó que no harán nada por debajo del agua.

"Rechazamos que se esté generando esta paranoia en la gente y se diga que se iba a aprobar el dictamen cuando la Comisión lo tiene en este proceso que tiene que ver con la elaboración del dictamen, y luego se envía a la Mesa para incluirlo al orden del día; no hay ninguna cuestión que tengamos que hacer por debajo del agua porque la fiscal ha jugado un papel importante y se ha conducido en este proceso con transparencia y legitimidad", sostuvo.