No me voy de Chivas como hubiera querido.- Alexis Vega

GUADALAJARA, Jalisco.-Alexis Vega se despidió de las Chivas y de la familia del propietario Amaury Vergara con agradecimiento, tras 5 años en la institución.

El ex "10" de las Chivas fue transferido de manera definitiva al Toluca, equipo al que reforzará en el actual torneo Clausura 2024.

"Hoy me despido de una gran institución donde mi familia y yo solo tenemos palabras de agradecimiento, gracias a la familia Vergara porque desde el día uno nos hicieron sentir como en casa. Claro, hubo momentos malos y difíciles que quedarán marcados en mí, pero fueron más los buenos y por los que siempre estaré totalmente agradecido de haberlos vivido aquí", escribió Alexis Vega.

"Tal vez no me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuando tienes que tomar decisiones que duelen, pero son las correctas. Solo me queda agradecer a la afición que desde el día 1 y hasta hoy me han apoyado, una parte de mí se quedará con ustedes".

Luego de no lograr ser campeón con las Chivas, Alexis Vega le deseó a sus ex compañeros que ganen el título de la Liga MX.

"Muchas gracias también a todos los compañeros, staff y entrenadores con los cuales tuve el privilegio de poder compartir vestidor y cancha, les deseo el mayor de los éxitos y que pronto pueda llegar la 13", añadió Alexis Vega.