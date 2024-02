Da Alex Morgan crédito a Liga MX Femenil por triunfo del Tri

CALIFORNIA, EU.-La histórica victoria de la Selección Mexicana Femenil sobre Estados Unidos, la primera desde 2010, tiene que ver con el desarrollo de sus jugadoras en la Liga MX Femenil.

Así lo consideró la delantera de Estados Unidos, Alex Morgan, quien destacó el crecimiento que han tenido las selecciones femeniles no sólo en Concacaf, sino en el mundo.

"No solamente Concacaf, sino todo el mundo está elevando su nivel y tiene que ver con todas las ligas, y México es un producto de eso, de su liga, así que Concacaf no es lo que era 14 años cuando perdimos por última vez contra México", comentó la histórica atacante.

Morgan, hoy de 34 años, también era parte de la Selección de Estados Unidos que sufrió hace 14 años la que era la única derrota ante México. En esa ocasión, el 5 de noviembre de 2010, el Tri Femenil ganó 2-1 en el Premundial disputado en Cancún.

"No jugamos ni remotamente a nuestro mejor nivel, creo que encontramos algunos espacios, pero no lo suficiente y no ejecutamos en las oportunidades que tuvimos.

"No creo que hayamos probado a su portera, nos rompimos muy fácil y México sí vino a jugar y lo hicieron muy bien", reconoció Alex sobre el juego disputado en Carson.

Acaba el Tri con el dominio de EU

El triunfo que consiguió el Tri Femenil en la Copa Oro W fue el segundo contra Estados Unidos y en toda la historia.

México no derrotaba a la potencia de Concacaf desde el Premundial 2010, cuando ganó por 2-1, en Cancún, con goles de Maribel Domínguez y Verónica Pérez; por EU anotó Carli Lloyd.

Para Estados Unidos, la derrota del lunes en Carson, fue la primera en casa ante rivales de Concacaf en 24 años; no perdía un juego como local ante equipos del área Concacaf desde el 2000, cuando cayó ante Canadá.

Durante este periodo, EU tenía 78 triunfos y dos empates ante equipos de la zona.