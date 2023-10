Tiago Volpi protagoniza altercado al finalizar el Toluca vs Querétaro

A través de redes sociales, circulan videos donde se observa cómo Volpi pierde la compostura y arremete contra los integrantes del cuerpo técnico de Querétaro. Sin embargo, antes de que el pleito pasara a mayores, fue detenido por sus compañeros de equipo.

Posteriormente, el arquero explicó que el altercado empezó porque un directivo de los Gallos Blancos lo insultó.

"Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Como bien mencionas, estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar. Cuando le doy la mano, me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras", reveló.