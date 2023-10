Hacía falta orden en el AICM, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

"Para los que critican por criticar y padecen, con todo respeto, amnesia, se les olvidan las cosas, que ese aeropuerto lo llegó a manejar el Cártel de Sinaloa cuando estaba Felipe Calderón y García Luna", acusó.





"Entonces, ahora es la Secretaría de Marina, entonces ya no hay ni tráfico de drogas ni contrabando ni tráfico de personas, no hay corrupción, no hay robo de maletas, hay orden, que hacía falta", sostuvo en entrevista en Campeche.

El Presidente, quien completó este fin de semana un recorrido de supervisión del Tren Maya de Cancún, Quintana Roo, hasta Escárcega, Campeche, aseguró que cuando el Cártel de Sinaloa manejaba el AICM tenían una clave para parar todas las operaciones y que descendiera la droga.

"De repente aplicaban una clave, creo que 2045, 3045 y todos volteaban a ver para otro lado, y se paraba el aeropuerto y bajaba la mercancía, y ya volvía otra vez a operación del aeropuerto", le dijo a youtuberos afuera de la estación San Francisco en Campeche.





La Marina tomó el control formal de las instalaciones del AICM, por lo que los militares están a cargo de la inspección de todo, hasta de los aviones.