Cruzazulino pide de cumpleaños que no ayuden al América

CIUDAD DE MÉXICO.-Paul Juárez baila de la nada en el Estadio Azteca. A la menor provocación, entona los cánticos de Cruz Azul, más feliz por el desempeño del equipo de Martín Anselmi que por su cumpleaños 34.

"Cruz Azul me ha devuelto al estadio, me ha devuelto la alegría. Estaba un poco cauto, como hincha me aparté un poco de las cosas", dijo el aficionado cementero, quien pidió un triunfo como regalo de cumpleaños, pero también que no haya mano negra.

Braulio Juárez también participa de la fiesta que se traen los cementeros en el Azteca. El liderato, sus 19 puntos (5 arriba del cuadro azulcrema) y el buen futbol los tiene entusiasmados.

"Porque hoy alguien nos da esperanza. Hoy alguien nos está diciendo cómo jugar bien, ya eso no se miraba desde Sergio Markarián, la verdad el equipo juega con corazón y garra, es un equipo diferente, nuevo", dijo.

Solo que es imposible no comentar que el América siempre suele romper el corazón de los cruzazulinos cuando más emocionados están.

"Contra ellos todo se puede esperar, confiamos en que no juegue el 12, que es el árbitro, si ese 12 no juega vamos a ganar 3-1", dijo Braulio, procedente de Valle de Santiago, Guanajuato.

Con ellos venía también de provincia Enrique Gudiño, directo desde Querétaro. "Hoy gana el Azul contra los que sean, contra el VAR, la Federación, árbitros, la Liga", expresó.