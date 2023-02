Rojinegras del Atlas femenil a la Selección Sub 20

GUADALAJARA, Jalisco

Alejandra Lomelí, quien ha sido titular indiscutible en 6 partidos con Atlas en el Clausura 2023 y registra 1 gol, expresó su alegría por estar en el grupo de convocadas a la Selección de México.

"La verdad me siento muy feliz, es algo por lo que he trabajado muchísimo, me siento muy agradecida por la oportunidad y muy emocionada, ya quiero estar ahí y seguiré trabajando muchísimo para tener continuidad y seguir siendo convocada.

"Ya me habían dicho que había una posibilidad y recuerdo que ese día hasta lloré, pero estaba nerviosa, ansiosa de saber si sí o no, pero cuando llegó el día que me mandaron la confirmación, yo estaba acostada en mi cama, vi mi celular y salté en la cama de felicidad, lloré y lo primero que hice fue marcarle a mi mamá, mi papá, mi novio y pues me sentí muy muy feliz", manifestó Alejandra "Tepa" Lomelí.

Por su parte, Paola García, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado a finales de 2021, ha retomado su nivel en el Atlas, lo cual le ha alcanzado para ser tomada en cuenta para volver a la Selección de México.

"La verdad estoy muy contenta, fueron meses complicados por lo de mi lesión. Me ilusiona bastante volver a la Selección, he trabajado mucho para estar ahí y súper contenta.

"Me llena de orgullo representar a mi país, es algo con lo que soñé desde pequeña, creo que estoy viviendo mi sueño y me pone súper feliz", puntualizó la atacante del Atlas, Paola García.