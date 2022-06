A prueba Damm con el América

Jürgen Damm estará a prueba con el América por los próximos días.

Luengo de haber pasado satisfactoriamente las pruebas médicas y físicas el volante se reportará a la pretemporada con el cuadro azulcrema.

Damm terminó su contrato con el Atlanta United de la MLS donde ya no entraba en planes.

El ex jugador de clubes como Pachuca y Tigres aún no firma un contrato, pues acordó con la directiva del América mostrar su calidad de aquí al 13 de junio, y si no le satisface al cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz dejará la plantilla.

Desde que finiquitó su relación con el Atlanta en noviembre pasado, mes desde que no juega, el volante volteó hacia la Liga MX para seguir su carrera, y por eso llegó a este arreglo con las Águilas, tomando en cuenta que es un jugador libre.

Gonzalo Pineda, técnico del Atlanta, decidió dejar de lado al jugador por su escaso rendimiento, ya que desde su llegada a la MLS en el 2019, apenas pudo sumar 788 minutos.

La carrera del volante ofensivo ha estado llena de escándalos y controversias, pero espera tener una última oportunidad con el América.