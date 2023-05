Damar Hamlin destinará los millones recaudados a su organización benéfica

EMOCIONADO

"Hemos sido muy deliberados e intencionales al tomarnos nuestro tiempo para establecer mi organización benéfica de manera adecuada", dijo Hamlin en un comunicado. "Estoy emocionado de comenzar a compartir noticias sobre los programas que estamos creando para impactar a una generación de jóvenes y retribuir a otros".

Que la gente continúe donando semanalmente, si no diariamente, a la recaudación de fondos es solo una medida del poder emocional y la conexión que Hamlin tiene con tantos. Hasta ahora, han donado más de $9 millones a una campaña de GoFundMe y casi un millón a una segunda recaudación de fondos en línea creada por The Giving Back Fund, una organización sin fines de lucro que ayuda a atletas y celebridades a administrar sus donaciones benéficas, según Kelley Denny, una portavoz de la organización benéfica de Hamlin.

El representante de marketing de Hamlin dijo en enero que su familia había hecho arreglos para que The Giving Back Fund actuara como patrocinador fiscal de los fondos entregados a GoFundMe , lo que permitió que el equipo de Hamlin recaudara fondos como una entidad benéfica. En ese momento, el equipo de Hamlin dijo que los millones donados a GoFundMe eventualmente serían transferidos a The Giving Back Fund, pero no lo han sido.

Las escuelas de la Ivy League recibieron miles de millones de las principales fundaciones. Las HBCU obtuvieron menos de $ 50 millones

La semana pasada, el medio de noticias Sportico informó sobre la agitación dentro de The Giving Back Fund en parte provocada por la pregunta de si los obsequios a GoFundMe de Hamlin son donaciones caritativas. Marc Pollick, director ejecutivo de The Giving Back Fund, cuestionó la precisión de los informes de Sportico en un comunicado y dijo que el liderazgo de la organización "siempre ha operado de manera ética, adecuada y legal".

"Mi organización benéfica no está conectada con los desafíos que enfrenta el liderazgo de The Giving Back Fund", dijo Hamlin en el comunicado, y agregó: "Los donantes tendrán un estado de exención total de impuestos".

Hamlin comenzó Chasing M's Foundation por primera vez en mayo de 2020 cuando todavía era un estudiante que jugaba con la Universidad de Pittsburgh y solicitó el mes pasado el estado retroactivo de exención de impuestos, según Denny. Se incorporó como una organización sin fines de lucro en Pensilvania.

Los expertos dicen que la cuestión de si los donantes pueden reclamar una deducción de impuestos por lo que dieron a GoFundMe después de su lesión puede depender de las decisiones del IRS. El abogado de Filadelfia, Don Kramer, que edita el sitio web Nonprofit Issues, dijo que el IRS tiene la discreción de reconocer retroactivamente a la organización sin fines de lucro de Hamlin como exenta de impuestos. Eso es a pesar del hecho, dijo Kramer, que el límite para solicitar el estado retroactivo suele ser 27 meses después de que se funda una organización.

Es probable que pocos donantes de GoFundMe de Hamlin tengan un interés significativo en reclamar una deducción de impuestos por su donación. Debido a los cambios en la ley tributaria realizados en 2017, solo aquellos que detallan sus impuestos, alrededor del 11% de los contribuyentes, pueden reclamar deducciones por contribuciones de caridad.

"Creo que el público debe ser educado un poco más sobre cómo verificar cada vez que dan dinero y si realmente creen que lo están dando deducible de impuestos", dijo Lisa Delpy Neirotti, directora de programas de gestión deportiva en la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington. . Animó a GoFundMe a distinguir más claramente entre las recaudaciones de fondos creadas por organizaciones exentas de impuestos y las que no lo son.

GoFundMe confirmó que continúan reteniendo los fondos entregados a la campaña de Hamlin y lo harán hasta que Hamlin solicite que se transfieran. La compañía también dijo que los eventos para recaudar fondos especifican cuándo benefician a organizaciones benéficas.

Los registros presentados ante el Secretario de Estado de Pensilvania muestran que Hamlin solicitó el 1 de mayo actualizar los artículos de incorporación de Chasing M, incluida su misión. La Fundación Chasing M's apoyará "las aspiraciones de los jóvenes y miembros de la comunidad a través del deporte, la educación" y otras actividades y "promoverá la salud y la seguridad en los deportes a través de la capacitación en RCP y DEA".

Neirotti suele aconsejar a los atletas que se asocien con organizaciones importantes que ya están trabajando en las causas que les interesan, en lugar de iniciar su propia organización sin fines de lucro. Pero dijo que la ganancia inesperada de tener millones de dólares a la vez es inusual.

"Con esa cantidad de dinero, realmente podría ponerlo en una dotación que durará para siempre, mucho más allá de sus días como jugador", dijo sobre Hamlin.

Desde que salió del hospital, Hamlin se ha asociado con la Asociación Estadounidense del Corazón en una campaña para enseñar una versión sencilla de la RCP. También se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca y abogó por el acceso a los desfibriladores en las escuelas con los líderes del Congreso. En abril, Hamlin anunció que quería volver a jugar y recibió autorización para practicar con los Bills.

Lora Golke, quien dirige la participación de donantes en la Fundación Comunitaria de Arizona, dijo que muchos atletas y sus familias a menudo subestiman la cantidad de trabajo que se necesita para administrar una fundación o una organización sin fines de lucro y la experiencia y el conocimiento que se requiere.

"Hay que recordar, al mismo tiempo, que es un atleta y se supone que debe hacer su trabajo. Su trabajo no es la filantropía", dijo Golke. Su organización inició un centro deportivo y filantrópico para brindar asesoramiento a los ex atletas que se establecen en el estado ya sus equipos principales sobre cómo pueden marcar la diferencia en esa comunidad.

En sus primeras declaraciones públicas publicadas en un video en las redes sociales el 28 de enero, Hamlin agradeció a quienes donaron dinero para la recaudación de fondos, pero agregó: "Sé que no basta con estar agradecido. Este es solo el comienzo del impacto que quería tener en el mundo y con la guía de Dios continuaré haciendo cosas maravillosas y grandiosas".