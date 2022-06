Es quarterback, youtuber y cantante

Su aventura mexicana inició este año con los Tiburones de Cancún, también de la FAM, pero motivos extra cancha lo orillaron a aceptar la oferta de los Tequileros.

"He estado antes en Francia, República Checa, y Brasil. Mi idea de salir por el mundo comenzó con mi cuenta de YouTube "Adventure Athlete", y mi propósito era mostrar que soy un deportista que no solamente puedo jugar en Estados Unidos, sino que hay más oportunidades alrededor del mundo y no solo me puedo cerrar en la NFL. Siento que soy una inspiración para las nuevas generaciones para que vean que el deporte puede ser abierto.

"Me ha ido bastante bien en este proyecto de inspirar, y mi mejor experiencia de futbol es aquí en México que es un país muy atractivo, yo he tenido la oportunidad de jugar en lugares que son paraísos, pero aquí me parece muy cómodo", contó Hazlett a Grupo REFORMA.

LE DA A CLARK HAZLETT POR LA CANTADA

Durante la pandemia, Hazlett desarrolló su gusto por la música.

"Yo empecé a tocar la guitarra desde mi época de la universidad, componía canciones. En 2019 estaba jugando futbol americano en Brasil, pero la pandemia me hizo regresar a Nashville, Tennessee, y ahí pensé que mi carrera deportiva terminaba, por lo cual me enfoqué más en la música. Pero en lo que el mundo fue regresando a la actividad normal reactivé mi carrera deportiva, pero quiero que la música me espere para cuando ya no pueda jugar lo retome", agregó.

¿POR QUÉ FIRMAR CON TEQUILEROS?

El pasado 4 de junio, Clark debutó de manera espectacular para colaborar con el triunfo de Tequileros sobre Parrilleros por un marcador de 29-27.

"Estoy muy contento de estar aquí, el coach he hecho un gran trabajo, y me siento muy bien con la labor que yo estoy haciendo porque apenas llegué la semana pasada, y siento que soy la pieza que hacía falta en Tequileros para ir hacia delante.

"Vi que con Tequileros tenía la oportunidad de ganar el campeonato y por eso acepté la transferencia, y lo confirmé la semana pasada al demostrar que podemos ser el mejor equipo del futbol americano profesional de México. Me siento afortunado de haber llegado a un equipo que está bien establecido, los coaches han hecho un gran trabajo. A lado de Canadá y la NFL, México tiene un buen nivel por todo lo que viene desde las universidades", destacó el trotamundos.