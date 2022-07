Ignora Brady si se irá pronto

¿Puedo cambiar de idea? Absolutamente.

Me he dado cuenta que no me quedan cinco años, pero quiero hacerlo a mi manera, quiero darlo todo y ver dónde estoy. Mi cuerpo se siente muy bien.

He tenido muchas lesiones traumáticas a lo largo de los años, pero si las cosas salen bien y gano, eso será genial.

"(Como campeón) Sería una gran manera de terminar. Sólo tengo el fuego de competir que me superó", dijo en una entrevista a Variety el siete veces ganador del Super Bowl.

Comentó que en febrero, cuando anunció su retiro, estaba convencido de que era lo correcto, sin embargo, luego de hablar con el entonces coach del equipo, Bruce Arians, y su esposa, Gisele Bündchen, sintió que todavía podía jugar al más alto nivel.

"Esas decisiones se toman en familia", indicó.

"Ya sé, ya sé, hubiera preferido salir del retiro en julio si quería seguir jugando, pero no podía, si digo que no juego entonces ellos hacen planes. Entonces siento que había mucha presión para tomar una rápida decisión, y al final simplemente decidí: ´sí, vamos a hacerlo´".

¿Qué viene más adelante?

Sobre su futuro, cuando por fin salga de los campos, indicó que seguirá en el futbol americano como comentarista para la cadena de Fox Sports, además de que tiene su línea de ropa y está incursionando en el cine y televisión, esto de momento con papeles pequeños e interpretándose a sí mismo.

"He estado planeando para no jugar al futbol americano, pero el deporte ha seguido. Entonces sé que estoy muy, pero muy cerca del final de mi carrera. No es que me queden 10 años y cuando termine podré hacer la transición a cosas que ya están listas y caminando", explicó el jugador de 44 años, que alcanza los 45 el próximo 3 de agosto.

Sobre si haría una serie o película en su carrera con el coach Bill Belichick y los Patriotas, como es el caso de los Lakers que tienen un programa en HBO Max, se limitó a decir que tuvo un gran paso en Nueva Inglaterra.

"Hemos tenido una gran relación, digo con sus altas y bajas. Tuvimos un gran éxito e hicimos cosas increíbles como equipo. Tuve 20 increíbles años en Nueva Inglaterra, aprendí y crecí mucho. Nunca me escucharás decir algo negativo de mi experiencia ahí", contó.

También se le cuestionó sobre su amistad con el ex Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de quien dijo no ha visto en años.