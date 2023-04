Jets adquieren al quarterback Aaron Rodgers

ACUERDO

Los New York Jets llegaron a un acuerdo para adquirir al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL de manos de los Packers, según una persona con conocimiento del intercambio.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes porque los equipos no han anunciado oficialmente el acuerdo.

Rodgers, de 39 años, pasó unos días en febrero contemplando su vida y su futuro como jugador durante un retiro de aislamiento en Oregón, mientras los fanáticos y los medios especulaban sobre lo que decidiría.

Salió y deliberó un poco más antes de decidir el 10 de marzo que tenía la intención de volver a jugar, y para los Jets.

Y luego él y el mundo del deporte esperaron, y esperaron, a que los Packers y los Jets finalmente completaran un trato.

"Dejé en claro que mi intención era jugar y mi intención era jugar para los New York Jets", dijo Rodgers durante una aparición en "The Pat McAfee Show" en YouTube y Sirius XM el 15 de marzo.

"Dejé en claro que mi intención era jugar y mi intención era jugar para los New York Jets", dijo Rodgers durante una aparición en "The Pat McAfee Show" en YouTube y Sirius XM el 15 de marzo.

Los Jets enviaron un contingente que incluía al propietario Woody Johnson, el entrenador Robert Saleh y el gerente general Joe Douglas a la casa de Rodgers en el sur de California a principios de marzo. Unos días después, Rodgers decidió que quería continuar su carrera como jugador uniéndose a los Jets.

Varias semanas de negociaciones parecieron estancarse en ocasiones, y los fanáticos, y los equipos, se preguntaban cuándo o si se completaría el intercambio.