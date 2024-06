Comanda Pulisic victoria de EU sobre Bolivia

El arquero de Bolivia, Guillermo Viscarra, no logra detener un gol de Christian Pulisic de los Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO

Estados Unidos derrotó 2-0 a Bolivia en el juego inaugural del Grupo C de la Copa América 2024 en Arlington. El conjunto de las "Barras y las Estrellas" no tardó en reafirmar su favoritismo y a los tres minutos de juego, un cobro de tiro de esquina en corto y un pase para Christian Pulisic, en la raya del área, le dio el tiempo y espacio para hacer un golazo para adelantar al cuadro estadounidense ante el intento de reacción de Guillermo Viscarra, quien llegó a tocar la pelota, pero no pudo desviarla.

Los dirigidos por Gregg Berhalter no bajaron los brazos y continuaron asediando a los sudamericanos con balones filtrados y varias jugadas colectivas que encerraron a los bolivianos en su propio campo, hasta que todas las oportunidades que no pudieron aprovecharse se terminaron con otra intervención de Pulisic, quien asistió a Folarin Balogun para extender la ventaja al 44´ con un remate de pierna izquierda colocado lejos del guardameta del equipo del Altiplano, que fue incapaz de inquietar al arquero Matt Turner en todo el primer lapso.

Bolivia respondió en el segundo tiempo con un par de aproximaciones para buscar meterse en el partido, aunque se salvaron de recibir el tercer tanto con un fuera de lugar de Balogun que fue revisado por el VAR, pero se mantuvo la decisión y Viscarra apareció con una importante atajada ante un disparo lejano de Pulisic, quien buscaba su doblete en el juego.

Ricardo Pepi tuvo la oportunidad de marcar el tercer gol, pero no alcanzó a rematar un centro de Robinson que lo dejó en una posición inmejorable mano a mano con el guardameta, dejando ir otra ocasión clara y tuvo todavía tres más en el resto del juego, pero en todas las ocasiones, Viscarra le negó el pase a la red.

Para la Fecha 2, Estados Unidos viajará a Atlanta para enfrentar a Panamá en búsqueda de dar un paso importante de cara a la clasificación a Cuartos de Final y Bolivia tendrá que jugar un partido clave ante Uruguay en Nueva Jersey.