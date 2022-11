´Es quizás mi último Mundial´

Apareció Lionel Messi en la sala de prensa del IBC. Una sala de prensa repleta. Nadie más cabía, nadie quería dejar su lugar. Flashes, muchos disparos de cámaras y nueve preguntas para el astro, quien confesó: "Este puede ser mi último Mundial".

Se sienta, se encoge de hombros. Ríe tímidamente. No habla muy duro, sí algo despacio.

-¿Cómo te sientes?

-Me siento muy bien, muy bien físicamente. Llego en un gran momento. Entrené diferenciado por precaución, pero nada raro.

-¿Este Mundial lo vives diferente?

-Es otro momento, los otros son al final de temporada, después de muchos juegos tiene un mes para preparar el inicio del torneo del mundo, y ahora no tuvimos tiempo de eso. Pero sabíamos que iba a ser así y llegamos bien. Es especial, es un Mundial, la atmosfera que se vive antes del primer juego siempre es especial.

-¿Es tu quinto Mundial, te sientes diferente?

-No me siento especial, no he hecho nada especial. Lo trabajé como siempre, como en toda mi carrera; sí seguro que es mi último Mundial y mi última oportunidad, pero más allá de eso no hice nada especial.

- Todos quieren que sea tu Mundial.

-Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desee que sea campeón. Soy un agradecido por el cariño que he recibido, donde he ido me tocó recibir cariño. Me pone feliz eso.

-¿Hoy eres más líder que antes?

-La edad te hace ver las cosas de otra manera, de darle importancia a los pequeños detalles. Los detalles hay que disfrutarlos.