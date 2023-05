Había que sudar con la 'Tota'.- Tena

"Era dicharachero, le ponía muy buen ambiente al grupo. Eso sí, a la hora de trabajar no te perdonaba ni una abdominal, había que sudar con la 'Tota'", dijo a CANCHA, vía telefónica.

CIUDAD DE MÉXICO

"Era dicharachero, le ponía muy buen ambiente al grupo. Eso sí, a la hora de trabajar no te perdonaba ni una abdominal, había que sudar con la 'Tota'", dijo a CANCHA, vía telefónica.

Carbajal jugó cinco Copas del Mundo, el primero en tener ese registro, que mantuvo en solitario durante 32 años, hasta que en 1998 lo igualó Lothar Matthäus.

"Un auténtica leyenda. Por muchos años duró su récord de tener cinco Copas del Mundo, un portero con mucho liderazgo y que fue siempre base de nuestra Selección Nacional en varios Mundiales.

"Tuve suerte de conocerlo cuando era auxiliar de Raúl Cárdenas en la Selección, te puedo decir que a la hora del trabajo era sumamente enérgico y cambiaba su personalidad cuando ya no estábamos trabajando, era muy amable, muy caballeroso, simpático se podría decir, y le daba muy buen ambiente al grupo", expresó Tena.

La vidriería de la 'Tota'Antonio Carbajal pasó los últimos años de su vida trabajando en su vidriería y apoyando a niños y jóvenes en condiciones vulnerables.

"Era my conocido que en su León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, él hacía porque la gente la pasara bien. Tenía una vidriería por el centro, me acuerdo de haber ido a ver, cerca del kiosko de León, y la gente pasaba y lo saludaba como si fuera de la familia, era muy familiar la 'Tota' en León y siempre ayudaba a la gente que se lo pedía.

"En cuanto a la hora del trabajo era al 100, con todo, cuando pitaba don Raúl el entrenamiento era enérgico, intenso, gritaba siempre, eso e sun legado que nos dejó a todos los que entrábamos a una cancha con él. Después de una derrota, tú no podías hacer un chiste estando la 'Tota' ahí, eh, eso lo agradezco porque hoy en día eso se ha perdido mucho", comentó el "Capitán Furia".

@ContrerasCANCHA