Segundo examen

Después de tres amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, el "Tata" Martino liberó a 16 jugadores y el resto quedó a disposición para los encuentros de Liga de Naciones ante Surinam, al que venció 3-0 el pasado sábado, y ahora ante Jamaica.

Aunque no se aventuró a mencionar cuántos cambios hará de un partido al otro, el estratega dijo que probablemente serán bastantes respecto al juego ante Surinam.

"No estoy en condiciones de dar la formación, pero sí va a tener bastantes cambios", dijo Martino. "Hay jugadores que han tenido pocos o minutos o no han tenido minutos y tenemos que seguir viendo jugadores".

México enfrentará a Argentina, Polonia y Arabia Saudí en el Grupo C del Mundial. Se debut será contra los polacos el 22 de noviembre.

Después de Jamaica, el siguiente partido para los mexicanos es en agosto ante Paraguay y al no ser fecha FIFA se tendrá que jugar con elementos de la Liga MX.

En septiembre hay una fecha FIFA y México tendrá los últimos dos partidos de preparación programados hasta ahora donde, de acuerdo al entrenador "podemos pensar en algo más parecido a lo que sucederá a fin de año".

NO SE DISTRAE MARTINO ´TATA´ SÓLO PIENSA EN EL MUNDIAL

Gerardo Martino no quiere hablar de continuidad, y aunque Gerardo Torrado y Yon de Luisa, directivos de la FMF, se han acercado para hablar sobre su futuro, en este momento su prioridad es el Mundial. "Agradecido de la confianza y no hay posibilidad de que nos distraigamos, vamos en el presente y no tenemos otro tema que no sea el Mundial", comentó. Sobre el trabajo que ha tenido con los integrantes de la Selección reconoció que es complejo porque en las primeras semanas tuvieron que trabajar con pocos elementos. "Jamaica es un equipo diferente al de Surinam y la idea es poder llevarlo poco a poco, es ver a los jugadores convivir con los más veteranos y de mayor jerarquía.