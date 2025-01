Peleará Campos el puesto a Rotondi en Cruz Azul

Por: Agencia Reforma

Enero 07, 2025 - 02:59 p.m.

Omar Campos, nuevo refuerzo de Cruz Azul, está listo para pelear el puesto contra Rodolfo Rotondi en este Clausura 2025.

Una de las batallas más interesantes por la titularidad se presentará en la parcela izquierda, sector por el que el mexicano tiene mejores condiciones defensivas que el argentino, pero sin ser tan punzante a la ofensiva.

El tema es que en la línea de cinco que suele plantar Cruz Azul muchas veces Rotondi ha mostrado sus falencias defensivas; para muestra, los penales en la Final del Clausura 2024 contra América y en la Semifinal del Apertura 2024, contra el mismo rival.

"Es un jugador muy bueno, es una competencia sana, los dos vamos a pelear por la titularidad y el que mejor esté es el que va a poner el profesor.

"El esquema lo veo muy bien. Nos conviene y aprovecha a todos los jugadores. Es una competencia que tenemos entre Rotondi y los que estén en la lateral para poder jugar", dijo Omar Campos durante su presentación en La Noria.

Campos se notaba tímido y lo reflejaba en sus respuestas cortas. Será sobre la cancha en donde mostrará la experiencia adquirida en clubes como Santos Laguna y LAFC.

"Me comprometo a poner mi grano de arena, a dar lo mejor. Este equipo ha estado en Finales, estos últimos dos torneos ha peleado por el campeonato y este torneo no será la excepción, vamos a ir por el campeonato y vengo a dar todo para conseguir lo que queremos en el grupo", mencionó.

A sus 22 años se mantiene como uno de los laterales izquierdos más prometedores del futbol mexicano, del Tricolor.

"Primero que nada necesito jugar, mostrarme, que me vean mi estilo de juego, primero es eso, el poder jugar y después que me volteen a ver los de Selección y si me dan la oportunidad aprovecharla", comentó.