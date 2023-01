Fernando Ortiz "no siente presión" de ser campeón con el América

Al director técnico argentino le quedan seis meses al frente de las Águilas y después del fracaso en el Apertura 2022, torneo el cual los azulcremas lideraron prácticamente de principio a fin y cayeron en semifinales ante el Toluca, la obligación de superar lo hecho la temporada pasada marca obtener el campeonato y cumplir con el deseo americanista de bordarse la estrella 14.

"Los que me conocen y están siempre conmigo saben que soy de la misma manera y no me pongo presión. Disfruto de lo que hago, soy consciente de lo que es la institución y lo vivo con responsabilidad", declaró Ortiz en conferencia de prensa.