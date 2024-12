Óscar García ya fue presentado como director técnico de Chivas

Por: El Universal

Diciembre 06, 2024 - 04:09 p.m.

El Rebaño Sagrado de Chivas vivirá el inicio de un nuevo capítulo. Ahora de la mano con el estratega español, Óscar García, quien —durante se presentación— aseguró que la importancia de los rojiblancos es comparable con la de equipos como el Barcelona y el Real Madrid.

Estas palabras vienen de un técnico que "nació" en el conjunto blaugrana, pues vivió sus inicios en los equipos juveniles del Barcelona. Y más aún porque confesó que, en las últimas dos semanas, se vio dieciocho partidos de Chivas para tener un panorama completo de cómo juega el conjunto. Pasado y presente.

"No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo. En Europa es conocido como Real Madrid o Barcelona. De la grandeza de este club, la identidad. Cuando me llamó Juan Carlos [Martínez], me sentí el hombre más afortunado del mundo. Es como entrenar al Barça o Real Madrid. Con eso lo resumo todo", platicó en conferencia de prensa.

Si bien reconoció que vivirá un "gran reto" en el timón de los rojiblancos, especialmente considerando la situación que dejó la salida de Fernando Gago y posteriormente, la de Arturo Ortega, lanzó una promesa a la afición de Chivas: saldará la deuda.

"Me hace sentir en deuda. En deuda que la saldaré, la saldaré de la manera que mejor se hace: que es entrenando con el equipo", prometió García.

Y aunque todavía no termina el Apertura 2024 —donde América, Cruz Azul, Monterrey y el Atlético de San Luis siguen en la lucha por llevarse el título— Chivas ya tienen la mirada puesta en un futuro que, en apariencia, se ve prometedor: el Clausura 2025.

La decisión de llegar a Chivas, pese a que recibió otras propuestas

Sí, Óscar García sí recibió mejores propuestas económicas. Ofertas "de primera", según el estratega.

Sin embargo, en sus palabras, lo que terminó por convencerlo —para llegar al balompié mexicano— fue esa importancia que, una y otra vez, destacó de Chivas.

"Y no hablamos en ningún momento del tema económico... Y los otros equipos me vinieron con la propuesta económica de primera. Entonces es lo que te he contado antes, es como si me viniera a Barcelona. Con mucho más dinero que me pudieran ofrecer en otro sitio, donde querría estar es en Barcelona. Y donde querría estar es en Chivas. Y aquí estoy", se sinceró.

Respecto a la posibilidad de, en un futuro, dirigir al "equipo de sus amores", García sueña con que algún día pueda dirigir el timón del Barcelona. Aun así, en el presente, prefiere dedicarle su atención enteramente a Chivas. No más.

"El Madrid sé que no me va a llamar nunca, pero el Barça a lo mejor algún día sí. Y con eso te lo resumo todo: una felicidad enorme, una responsabilidad, pero si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición no estaría aquí, por muy grande que sea el club. Y me convencieron muy rápido, estuvimos hablando durante un tiempo y la verdad que desde el primer día tuve claro que quería venir aquí", finalizó.