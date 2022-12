Oribe Peralta prefiere legado como persona que como leyenda

Oribe Peralta se ha estrenado en su faceta de escritor

Oribe Peralta, quien se retiró del fútbol profesional luego de 2 años con las Chivas, presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su libro Mi once ideal, el cual escribió en conjunto con Livier Zúñiga.

En la conferencia, Oribe Peralta, dos veces mundialista, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y quién jugó para Morelia, León, Monterrey, Santos, Jaguares, América y Chivas, habló de su legado.

"Estoy feliz, muy contento, por cada paso que di, fueron muchos años, siempre quise dejar un legado, porque el futbol se puede acabar en cualquier momento. Me pasó en los partidos, no siempre salí satisfecho aún ganando, y en otras no ganaba pero me sentía bien, y ahí me dí cuenta de que no importaba el resultado sino la forma y cómo me recuerda la gente, mis hijos como un buen papá, mi esposa un buen esposo, y no como leyenda del fútbol", dijo Oribe Peralta en conferencia de prensa.

Oribe Peralta tuvo la idea de escribir el libro desde 2017 junto a Livier Zúñiga, el proceso se vio interrumpido por la pandemia y lo retomaron en 2021.

"Este libro es un sueño, dejar un granito de arena a la sociedad, para hacerles ver que todo es posible, irte satisfecho con todo lo que hagas.

Solo ven lo de afuera, pero hay mucho por detrás, para cumplir esos sueños tenía que trabajar, cuando lean esa parte los va a inspirar, no importa dónde naciste, qué tan dispuesto estás a hacer las cosas.

Son once valores que constituyen mi vida, era hacerles entender que ustedes pueden formar si once ideal con las personas que los rodean.

"Hoy estoy sentado viendo los resultados, y cuando lo releí me di cuenta que cada cosa que hice valió la pena", dijo Oribe Peralta.