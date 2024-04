Apple TV cerca del Mundial de Clubes

Apple TV está cerca de lograr un acuerdo por los derechos de transmisión de los partidos del Mundial de Clubes del 2025 (el primero en la historia con 32 equipos) a cambio de mil millones de dólares.

La primera Copa del Mundo con este formato tendrá a equipos como Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, Inter, Juventus, Flamengo, Fluminense y Palmeiras, entre otros, por lo que el gigante tecnológico no quiere quedarse fuera de la jugada y por ello está dispuesto a pagar esa millonaria cifra, de acuerdo con informes de The New York Times.

Hay incluso una posibilidad de que el Inter Miami, con Lionel Messi, dispute el torneo, siempre y cuando sea el elegido para ocupar el boleto extra que se le dará al país anfitrión del torneo, Estados Unidos.

El torneo durará un mes, presumiblemente entre junio y julio. La FIFA se vio en la necesidad de buscar un formato más atractivo para atraer emisoras, patrocinadores y audiencia un torneo que no ha despegado, quizá porque solo competían los campeones de cada Confederación, por lo que prácticamente el interés se centraba en el duelo entre UEFA y Conmebol, como si fuera la antigua Copa Intercontinental.

Por su parte, SportsPro advierte que Apple TV está a la caza de derechos de transmisión global en un mercado fragmentado y que a pesar de que mil millones de dólares luzcan exorbitantes, sería apenas la cuarta parte de lo que la FIFA ambicionaba.

Agrega que el organismo rector del futbol internacional suele valuar sus paquetes comerciales en una cantidad muy distante de lo que dictan las tendencias del mercado.

Por ejemplo, SportsPro señala que varios patrocinadores se han rehusado a desembolsar 150 millones de dólares para ser parte del primer Mundial de Clubes con 32 equipos.

El Mundial de Clubes de la FIFA servirá, además, como un piloto para la organización de la Copa del Mundo del 2026, rol que antes cumplía la extinta Copa Confederaciones.

A partir de 2023 y durante 10 años, Apple TV posee los derechos de transmisión de la MLS a cambio de 2 mil 500 millones de dólares.