¡Memo, siempre Memo!

Hubo trabajo detrás; la vida es así de caprichosa. Hacía rato que no atajaba un penalti, y ahora tocó. Es un punto, sumamos. Ellos tienen a muy buenos jugadores, tienen prestigio, queríamos los tres puntos y vienen partidos complicados. Si jugamos así estaremos cerca de ganar". GUILLERMO OCHOA, / PORTERO DE MÉXICO

Lanzamiento felino, tal como aquella noche en Brasil, como aquella noche en Rusia.

Memo Ochoa lo volvió a hacer, se puso en modo mundialista y salvó a México, como lo ha hecho en múltiples ocasiones.

Ochoa venció al mejor delantero del momento, Robert Lewandowski, al detenerle un tiro de penalti, y aunque el empate a cero goles contra Polonia no deja bien parado el futuro del equipo nacional en la Copa del Mundo, peor hubiera sido haber perdido, pero eso no sucedió, gracias a Memo Ochoa.

El Tricolor perdió la racha de victorias seguidas en su presentación en Copas del Mundo, que venían desde Francia 98. El empate lo pone en segundo lugar de grupo empatado con los polacos, y ahora enfrentará a la herida Argentina.

Pero hubiera sido peor perder, pero Ochoa salvó.

Tal como se esperaba, como se presagió durante muchos meses, la iniciativa la tomó la Selección Mexicana. El equipo de Gerardo Martino se posicionó en el campo ante la complacencia de Polonia, provista de un estilo y un sistema del cual no iba a salirse: robar la pelota e ir al contragolpe.

México jugó a lo que sabe, mover el balón, no importando cuántos toques se den y buscar la profundidad con sus mejores hombres: Alexis Vega e Hirving Lozano.

Y de sus pies salieron las jugadas de peligro que hicieron intervenir al portero Szczesny en un par de ocasiones, como cuando el "Chucky" hizo un centro, al cual no llegó Vega a cerrar, o cuando Jorge Sánchez tiró a primer poste para que el enorme guardameta metiera las manos con apuro.

Los problemas que tuvo México se los buscó él mismo con pérdidas de balón, sobre todo por el lado de Jorge Sánchez, revolucionado y atrabancado que se ganó una amarilla. Los centros al área fueron bien controlados y Lewandowski, bien aislado.

Al final de la primera parte fue cuando México tuvo más el balón, aunque siempre con el riesgo de descuidar las espaldas. La realidad es que Memo Ochoa no tuvo mucho trabajo.

Luis Chávez se comenzó a juntar con Lozano y Vega, para que la sensación de peligro creciera, aunque sin llegar a volverse una verdadera apuración para el portero polaco.

México había jugado perfecto, hasta que vino el error de siempre. Una confusión que puso a Moreno a competir con Lewandowski en el área, el veterano tomó de la camiseta al atacante, y después de ser revisado por el VAR, se marcó el penalti.

Lewandowski estaba a punto de terminar su sequía en Copas del Mundo, pero Memo Ochoa estaba en modo mundialista y atajó el disparo lanzándose a la izquierda por abajo.

El juego volvió a control de México, pero el ímpetu no daba el gol, así que Martino envió a la cancha a Carlos Rodríguez y Raúl Jiménez como revulsivos, lo que dio esperanza, pero al final no marcó diferencia.

´MÉXICO DEBIO GANAR´

Para Gerardo Martino la cuestión es clara: "México debía ganar" el juego contra Polonia (0-0). El Tata indicó que en términos generales "Merecíamos irnos con ventaja en el primer tiempo, y en el segundo ya no tuvimos tantas llegadas claras, pero en línea general creo que debimos ganar el partido". Del equipo en lo general se fue satisfecho, "Vi muchos puntos altos, me gustó la postura en el primer tiempo, que fue muy completo y sostenido, y ya en los 90 vamos con puntos altos, como el penal de Memo y los extremos".

CINCO DEBUTS MUNDIALISTAS DE MÉXICO

Jorge Sánchez, de 24 años, del Ajax de Ámsterdam, formado en el Santos Laguna de Torreón.

Alexis Vega, de 24 años, de las Chivas del Guadalajara, surgido de las fuerzas básicas del Toluca.

Luis Chávez, de 27 años, del Pachuca, formado en los Tuzos pero madurado en el Tijuana.

César Montes, de 25 años, de los Rayados de Monterrey, producto de la cantera regia.

Henry Martín, de 30 años, del Club América, desarrollado en Tijuana, aunque debutó en el Mérida de la Liga de Expansión.

´MEMO FUE EL HÉROE´

Jorge Sánchez sabe lo que significa Guillermo Ochoa para el América, para la Selección, para el futbol mexicano "Y por eso siempre que lo necesitamos aparece, como apareció hoy (en el empate 0-0 ante Polonia)", dijo el jugador del Ajax de Ámsterdam. No hay malestar en el equipo, por decir que Memo fue el que los salvó. "Claro que Memo fue el héroe, si no hubiera atajado ese penalti no estaríamos tan tranquilos".

LE GANÓ EL SENTIMIENTO

Alexis Vega reconoce que lloró cuando se entonó el Himno Nacional, momentos antes de que se diera el silbatazo inicial del juego. A Alexis se le vino a la mente "Todo lo que he pasado, todo lo que había sufrido para llegar aquí, y claro que me ganó el sentimiento, un sentimiento muy bonito". Desde que se iban con el autobús "Se me puso la piel chinita, vinieron a la mente muchos recuerdos, y se me salieron las lágrimas".