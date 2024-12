El récord no vale sin título: Miguel Herrera sobre Cruz Azul

Por: El Universal

Noviembre 25, 2024 - 07:45 p.m.

Cruz Azul se encuentra cada vez más cerca de volver a la actividad en Apertura 2024, luego de darse a conocer su rival tras el Play-In de la Liga MX.

Los dirigidos por Martín Anselmi, que han tenido un semestre increíble con récord de puntos en el balompié mexicano, buscarán seguir su camino al título al enfrentar a Tijuana.

Un duelo de dos buenos equipos con una idea clara y que en opinión de Miguel Herrera comenzará con la presión sobre el entrenador argentino de La Máquina.

Herrera, ahora comentarista de Fox Sports aseguró en "La Última Palabra", que poco servirán los puntos hechos sin el título.

"Anselmi (tiene más presión) por el gran torneo que ha hecho, porque obviamente el haber jugado una final, haberla perdido, luego un torneo rompiendo récord histórico...Si no gana el título pues no vale nada todo lo hecho, no vale nada todo lo demás si no ganas un título", mencionó.

Miguel Herrera, luego de unos segundos reconoció el trabajo del entrenador argentino para reiterar que deben buscar el campeonato.

"Lo han hecho bien, pero sí la presión recae en el equipo que obviamente ha jugado muy bien y por supuesto tiene la obligación de ir a buscar el título", finalizó.