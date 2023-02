El augurio de papá

Lionel Scaloni es el tercer director técnico en ser campeón del mundo con Argentina.

Tras ganar la Copa América 2021 y la Copa de Campeones 2022, llevó a la Albiceleste a su tercer cetro del orbe Qatar 2022, por lo que entró a la historia entre los grandes entrenadores argentinos.

Como jugador destacó en clubes como Estudiantes, Deportivo La Coruña y Lazio, además de que fue mundialista en Alemania 2006 y campeón mundial Sub 20.

Su ´viejo´ lo predijo

Angel Scaloni, padre y primer entrenador de Scaloni, no pudo asistir a Qatar por problemas de salud. Sin embargo, el entrenador de Argentina tuvo contacto con él a través de videollamadas. En sus charlas, su "viejo" predijo el título para la Albiceleste. "Desde hace un mes y medio hacía que levantaba la copa, con la única mano que podía levantar, hacía como que levantaba la copa. Y yo le decía ´papá bajá los brazos. Bajá el brazo, bajá el brazo´. Y se reía", confesó Scaloni tras su regreso a Argentina, luego del Mundial.

Un título muy sufrido

Lionel Scaloni fue el tercer técnico argentino en ser campeón del mundo y disfrutó del título, aunque en un primer momento no festejó después de que Gonzalo Montiel anotó el penalti decisivo, pues tenía otras cosas en la cabeza. "Cuando quedo ahí parado, lo primero que se me viene a la cabeza es que no teníamos que haber sufrido tanto la final, que terminó siendo increíble. Haber llegado hasta el último momento, hasta el último penal... Al final se dio, pero se tendría que haber dado antes", relató el DT.

El consejo del ´Maestro´

Cuando Scaloni asumió como técnico de la Albiceleste no tenía experiencia en el puesto, lo que generó críticas. En uno de sus primeros juegos al frente de Argentina enfrentó a Uruguay en un amistoso, en noviembre del 2019. El DT de La Celeste era Óscar Washington Tavárez "El Maestro", uno de los técnicos más reconocidos en sudamérica, quien lo motivó. "Lo fui a saludar y me dijo: ´A usted, cuando le digan que no tiene experiencia, conteste que tuvo vivencias a lo largo de 25 años de carrera´", contó Scaloni.

Todo es futbol

Desde su época de jugador, Scaloni se ganó una reputación como alguien entregado a su trabajo. Como técnico no ha sido la excepción.

"Me encontré a Scaloni con una notebook en una cafetería de la estación... Después subí al tren y volví a cruzarlo. Hacía fila con su valija. Se sentó delante, abrió su notebook. Se pone a ver el partido de Uruguay con Estados Unidos. Retrocedía y avanzaba las jugadas. Todo el viaje así", relató el periodista argentino Pablo Carrozza, quien coincidió con el DT en un viaje entre Pamplona y Barcelona.

Mete la ´pata´ con Crespo

Scaloni recuerda que antes de la Final de la edición del 20004-2005 de la Champions League, Hernán Crespo, exgoleador argentino en la Serie A y amigo suyo, le contó que sólo le faltaba ganar ese título. En la Final, Milán ganaba 3-0 al Liverpool al medio tiempo con doblete de Crespo. Scaloni le mandó un mensaje de felicitación y se fue al cine, sin saber que Liverpool remontó y se impuso en penales.