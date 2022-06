La pintura le abre puertas

Claudia contó que hace 13 años tomó la foto de un caballo de Google y comenzó a pintarla en óleo sin pinceles, sólo con los dedos.

Pérez, con 39 años en ese entonces, se había divorciado y volvía a Avellaneda en la provincia de Córdoba. A mitad de la obra contactó por Facebook al dueño del caballo, quien vivía en Bahréin. Le enseñó la obra y quedó impresionado, tanto, que le pidió que hiciera tres cuadros sin conocerla, y ahí cambió su suerte.

Llegó una inimaginable cantidad de dólares y las puertas se le abrieron para viajar a Dubai, Kuwait, Egipto y varios Emiratos Árabes.

"Desde siempre me ha gustado la pintura, soy autodidacta, retrato a lápiz. El primer caballo árabe lo saqué de Google, y cuando iba a la mitad de la pintura se la envié al dueño por Facebook, que no tenía idea de quién era yo.

"Cuando ve la pintura a la mitad me dice quiero tres. No podía creer y fue la primera pintura que vendo. Detrás de esa pintura hay más pues la pinté con los dedos pues no tenía una moneda para comprar pinceles. Cobré 1200 dólares y después fueron en total como 4 mil dólares. En ese momento no tenía nada y entonces me sentí millonaria", reveló.

Y hace apenas año y medio le entró el mundo del deporte. Le dio por pintar futbolistas, y eso le valió para que los organizadores de Qatar 2022 la inviten a exponer a fines de año en el QIAF, el Festival Internacional de Arte de Qatar.