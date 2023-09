Jenni Hermoso puso un alto a los abusos en su Selección

CIUDAD DE MÉXICO .-Jenni Hermoso, la estrella de la Selección Femenil de España, aprendió a defenderse, cambió el discurso y la narrativa en el futbol de su país.

Durante casi dos décadas las jugadoras de La Roja fueron víctimas de abuso, acoso y conductas inapropiadas de parte del técnico nacional Ignacio Quereda.

Los tratos del ex entrenador, que estuvo de 1998 a 2015, estaban tan normalizadas que las futbolistas pensaron que si levantaban la voz, nadie les creería.

Jenni, cuyo primer llamado al representativo de España se presentó el 12 de abril de 2007, reveló que tuvo compañeras que sufrieron de bulimia y anorexia, que vivió actos de discriminación y hoy habla para que no existan jugadoras que vuelvan a sufrir lo mismo.

"He tenido compañeras que sufrieron de bulimia y anorexia porque el entrenador les agarraba el pellejo de la barriga y les decía que estaban gordas, a mí me miraba los tatuajes y era para decirme 'que asco, cómo llevas eso pintados'. Fueron comentarios que en su momento lastimaron, cuando eres pequeña no le puedes contestar al entrenador y la verdad es que ya no debe haber comentarios de este tipo porque volvería años atrás, ninguna jugadora joven deben hacerle comentarios que las ofenda y las lastime", reveló a CANCHA durante una entrevista que se le hizo en abril de este año.