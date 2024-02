Ventaja, mínima

Milán, Italia

Marko Arnautovic salió de la banca para anotar en el tramo final el gol con el que el Inter de Milán venció el martes 1-0 al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Arnautovic había ingresado por el lesionado Marcus Thuram en el descanso y, tras haber malogrado un par de ocasiones previas, anotó el gol del triunfo a 11 minutos del final en el estadio San Siro.

"Lo siento por Marcus. Nunca quiero que un jugador se lesione", comentó Arnautovic a la TV. "Éstas son mis oportunidades. Si entro tengo que marcar la diferencia... No es un periodo fácil para mí, pero a la tercera oportunidad el balón entró".

Reportes iniciales indican que Thuram se lastimó un músculo del muslo derecho. Inter espera contar de vuelta con el atacante francés para la vuelta, que se llevará a cabo el 13 de marzo en el Estadio Metropolitano de Madrid.

"La esperanza es que lo perdamos sólo por un tiempo breve", dijo el técnico Simone Inzaghi, quien elogió a Arnautovic.

"Será muy importante para nosotros, como lo ha sido hasta ahora... Obviamente estábamos decepcionados por las oportunidades que se perdió, pero los delanteros más bien deben estar preocupados cuando no tienen oportunidades. Yo fui delantero, había periodos en los que no tenía oportunidades y estaba mucho más preocupado que cuando las tenía y no definía bien".

Inter prolongó a nueve triunfos su marcha perfecta en este año. Atleti sufrió su tercera derrota en cuatro cotejos.

La defensa del Atlético tuvo complicidad en el tanto de los Nerazurri. Rodrigo De Paul y Reinildo Mandava no supieron cortar un cabezazo largo que quedó a los pies del delantero argentino Lautaro Martínez, cuyo disparo fue rechazado por el arquero Jan Oblak. El balón quedó a la deriva por la izquierda, donde Arnautovic apareció a la carrera para mandarlo al fondo.

"Los detalles deciden los partidos y hoy ha pasado eso. Hoy hemos encajado el gol de un fallo que es normal que pase", dijo Oblak. "Cabeza arriba. Queda un partido más y hay que hacer lo mejor posible para pasar".

Líder de la liga italiana, el Inter sorprendió en la pasada edición al alcanzar la final del máximo torneo de Europa. El equipo de Inzaghi luce en mejor forma.

El Atlético venía de romper una racha de tres derrotas consecutivas al vapulear 5-0 a Las Palmas el fin de semana y viajó a Italia con la intención de seguir en alza.

Samuel Lino probó con un disparo combeado que pasó zumbando por el costado derecho, pero fue de lo poco que el Atlético insinuó de peligro en un friccionado primer tiempo. El Inter despertó a nueve minutos del descanso.

Ninguno de los arqueros había sido exigido hasta que Lautaro, quien había rematado sobre el travesaño poco antes, conectó un cabezazo que fue controlado por Oblak.

El conjunto colchonero no hizo prácticamente un solo tiro a gol en San Siro. Sin embargo, confiará en aprovechar las lecciones aprendidas para la vuelta.

"Yo soy optimista y, más allá de la derrota, tenemos la opción de poder competir", manifestó el técnico argentino del Atleti, Diego Simeone. "Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera".