Héctor Herrera sufrió para adaptarse a la MLS

CIUDAD DE MÉXICO.-Héctor Herrera reveló que en sus primeros meses en la MLS se quería ir a la mierda, pues consideró que no había sido la mejor decisión abandonar el futbol español para enrolarse con la Liga de Estados Unidos.

"Yo sabía cuando llegué que iba a hacer un reto importante y difícil. Los primeros seis meses me quería ir a la mierda, perdón la palabra, pero era la realidad y mi mujer decía qué vinimos hacer aquí", explicó durante una conferencia de prensa.

El ex mediocampista del Atlético de Madrid dijo que pasó por una crisis matrimonial debido a este cambio que realizó en su vida.

"No sabía que iba a ser tan difícil, pero no perdí ese foco que teníamos, el plan y proyecto. Yo le decía mi esposa que se tranquilizara, que las cosas iban a salir bien. Es un proceso y vamos a tener buen equipo. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana", explicó.

La vida mejoró para Herrera, quien próximamente cumplirá su primer año con el Houston Dynamo, ya que es capitán del equipo que se ubica en la cuarta posición de la conferencia Oeste.

Su familia se adaptó a las condiciones de Estados Unidos y esto también trajo paz para el volante.

Después de 9 años en el futbol de Europa, el ex seleccionado nacional prefirió dejar LaLiga para abrir un nuevo capítulo en su vida futbolística.

Actualmente tiene 26 partidos disputados, y en esta segunda parte del año hizo 3 goles y dio 6 asistencias.