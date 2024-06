Sorprenden a Portugal

Una charla con Cristiano Ronaldo, previa al partido, inspiró a Khvicha Kvaratskhelia y a Georgia para dar una de las mayores campanadas en la historia de la Eurocopa.

Georgia se impuso el miércoles 2-0 sobre Portugal para colarse en los octavos de final.

El astro georgiano, quien lleva el 7 en los dorsales, ha admirado a Cristiano durante años. Antes del encuentro manifestó su deseo de tener la camiseta de su ídolo.

La consiguió, junto con un gol y un trozo de historia futbolística, en una noche que, paradójicamente, fue frustrante para Cristiano y Portugal.

"Antes del partido hubo una reunión. Él me deseó éxito y eso significó mucho para mí, porque nunca me imaginé que él se acercara y me dijera algo", comentó Kvaratskhelia. "Me di cuenta de que podíamos hacer hoy muchas cosas porque él me inspiró".

La selección georgiana necesitaba del triunfo para instalarse en la fase de eliminación directa de la Euro, y consiguió su primer gol apenas a los 93 segundos. Geogres Mikautadze interceptó un pase errado de los lusos y abasteció a Khvicha Kvaratskhelia para que anotara con un disparo rasante.

António Silva perdió el balón antes del primer tanto y cometió un penal que derivó en el segundo. Zancadilleó a Luka Lochoshvili dentro del área. Mikautadze definió rasante para vencer al arquero Diogo Costa a los 57 minutos.

"Podemos pelear contra cualquiera", proclamó Kvaratskhelia. "Estoy muy orgulloso".

El astro portugués Cristiano, quien consideró que debió marcarse un penal en el primer tiempo, pateó una botella de agua a los 60 minutos, cuando fue sustituido.

Georgia avanzó al debutar en un torneo relevante, como uno de los mejores terceros de grupo. Portugal se había clasificado ya desde el Grupo F, luego de ganar sus dos primeros encuentros.

Antes de su berrinche, Cristiano se llevó una cartulina amarilla por sus protestas a raíz de que se rechazó su petición del penal. El ex crack del Real Madrid reclamó que Lochoshvili había tirado de su camiseta, cuando ambos disputaban un centro, pero no se marcó falta.

El español Roberto Martínez, técnico de Portugal, consideró "muy inconsistentes" las revisiones del VAR. Negó que sus dirigidos hubieran menospreciado a Georgia.

"Éste ha sido un partido en que Georgia jugaba por ser parte de la historia, y nosotros no hemos podido igualar su intensidad", reconoció.

Dado que los portugueses estaban clasificados ya, Cristiano fue uno de apenas tres jugadores que se mantuvieron en la alineación respecto del partido anterior, una goleada de 3-0 sobre Turquía. Los otros fueron Costa y el volante João Palhinha.

Turquía superó 2-1 a República Checa en el otro partido del grupo. Los turcos avanzaron también, mientras que los checos quedaron fuera.

Portugal generó poco en el complemento, cuando la zaga georgiana cerró filas. No obstante, los campeones de 2016 tuvieron oportunidades en el descuento.

Giorgi Mamardashvili preservó la ventaja con atajadas a remates de Nélson Samedo y Diogo Dalot, mientras que Francisco Conceição erró a boca de gol.