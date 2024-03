Cristiano Ronaldo rompe el silencio y explica polémico gesto

CIUDAD DE MÉXICO

El exjugador portugués no supo reaccionar ante las burlas de los fanáticos, quienes tras el triunfo de su equipo le gritaron al exjugador del Real Madrid el grito de Lionel Messi.

Una situación que tuvo un castigo para Cristiano Ronaldo, quien recientemente habló de lo ocurrido admitiendo un error y asegurando que respeta a todas las personas.

"Algunas personas tienen una mala comprensión de las cosas y mis acciones a veces no se entienden correctamente. Lo que hice y por lo que me castigaron fue un malentendido. Respeto el país en el que vivo. Esa reacción es algo normal en Europa pero, ¿quién no comete errores en la vida?", declaró.

El goleador de la Champions League, añadió que todos comenten errores y que es un futbolista con pasión y que buscará ganar.

"Nadie es perfecto, la vida está hecha de errores. Cuanto menos hagamos durante nuestra vida, durante nuestra experiencia, mejor. Lo que puedo prometer es que soy un jugador que lo da todo en el campo, un jugador con pasión, un jugador que siempre quiere ganar", finalizó.