´Es Quiñones una realidad´; tiene su destino en Arabia

MONTERREY, NL

En marzo del 2014, aún siendo menor de edad, el colombiano Julián Quiñones llegó a las instalaciones de la Cueva de Zuazua con la expectativa de ser un jugador de Primera División.

Al paso de 10 años y todavía con un futuro prometedor, el delantero naturalizado mexicano tiene su destino en Arabia Saudita a donde se irá como el jugador con más títulos de Liga MX en la era de los Torneos Cortos junto a Gabriel Caballero y siendo apenas el segundo jugador en tener dos bicampeonatos en México desde 1996.

En aquel 2014 seguramente pocos le auguraban esos logros históricos al ahora seleccionado mexicano, pero sí que tenía los tamaños para poder destacar en México, como Ángel Martínez Cervera, ex entrenador de Fuerzas Básicas de Tigres y a quien le tocó moldearlo casi dos años antes de explotar en el balompié nacional.

"Me da gusto que se esté realizando como persona y me da gusto que como jugador ya sea una realidad", comenta Martínez Cervera, quien fue jugador de Tigres por 10 años y formador por 24 años. Hoy Martínez Cervera se siente orgulloso de haber aportado algo en la formación de Quiñones, a quien dijo ya se le veían condiciones para destacar, pero, sobre todo, hambre y mentalidad ganadora, pues quería sacar adelante a su familia en Colombia.

"Quiñones llegó en el 2014 cuando tenía 17 años, yo traía a la Sub 20 y no lo podíamos registrar porque no era mayor de edad y así estuvo entrenando conmigo unos 10 meses, los que le faltaban para cumplir su mayoría de edad, mientras tanto estuvo ahí trabajando, haciendo lo mismo que todos los demás", recuerda Martínez Cervera.

"En el 2015 ya se le registra, él venía exactamente porque había un convenio con una academia de Colombia, Futbol Paz, y mandaban jugadores jóvenes que era el proyecto de desarrollarlos y si tenían condiciones meterlos en el equipo, él llegó y la verdad que desde el primer día se le vio diferente, con muchas condiciones".

Martínez Cervera recuerda a un Julián adolescente de un físico ya imponente, con buena técnica, pero varios aspectos por pulir táctica y técnicamente.

El exentrenador felino lo dirigió en dos torneos Sub 20, siendo en el Apertura 2015 campeón de goleo con 15 anotaciones en 17 partidos.

"Tenía condiciones, sus habilidades motoras eran muy sobresalientes, muy coordinado, muy equilibrado, muy rápido, muy hábil y tenía una genética en su físico muy natural", explica.

"Era fuerte y ya se le notaban los músculos en esa edad de 17 años, era un roble y es todavía".

Martínez Cervera dirigió a Quiñones en los torneos Sub 20 del Apertura 2015 y Apertura 2016, pues en el Clausura 2016 fue prestado a Venados de Mérida del Ascenso MX.

El delantero llamó la atención de Ricardo Ferretti, quien se lo pidió a Martínez Cervera, sin embargo, jugó poco. Aún así le tocó ser parte del equipo campeón del Torneo Apertura 2016 y con mucha más participación en el del Clausura 2019.

"Me decía que quería llegar aquí y ganarse un lugar, destacar; su idea, su objetivo fue tratar de triunfar y estar en Primera, ésa sí la verdad que lo resalto, su mentalidad era muy, muy buena", platica el exformador.

Quiñones jugó en Lobos BUAP en el periodo 2017-2018; regresó a Tigres y salió en el 2021 para pasar al Atlas en donde fue bicampeón, al igual que recientemente ahora con América.

Martínez Cervera le da crédito al "Tuca" en la formación de Quiñones y le augura éxito al delantero en Arabia Saudita con el Al-Qadsayiahn, que lo quiere.

También espera que brille con México en el Mundial 2026, lo cual le daría mucho gusto por aquel adolescente que recibió y que a los 27 años ya es histórico en su país de adopción.

Conócelo

Julián Andrés Quiñones Quiñones