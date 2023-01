Watford, el equipo que revolucionó Elton John

GUADALAJARA, Jalisco.-Reginald Kenneth Dwight siempre será más conocido por su nombre artístico de Elton John. Y así, como los fans asocian el nombre de Elton John al de la música pop de los 70 y 80 con éxitos musicales como "Your song", "Candle in the wind", "Rocket man", y "Don´t go breaking my heart", entre muchos más, también se le liga a su pasión por el futbol que lo llevó a adquirir al Watford FC, fundado en 1881.