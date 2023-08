Raúl Jiménez habla de su participación en Copa del Mundo de Qatar

Durante una entrevista con Claro Sports, el mexicano aceptó que "se la volvería a jugar". Y es que, durante la Copa del Mundo, la participación de Jiménez fue severamente criticado porque todavía se encontraba en recuperación ?tras sufrir una fractura de cráneo? y por ende, no se encontraba "en su mejor momento".

"Me la volvería a jugar para estar en Qatar. Es una decisión de la que no me arrepiento. Yo me sentía bien y si a mí me dicen que estoy para jugar, obviamente voy a ir. Al final, no tuve los minutos que hubiera querido, pero también es algo de lo que yo estaba consciente", reveló.