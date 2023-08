La Leagues Cup no es mexicanos contra americanos: Jardine

Después de la humillación que sufrieron ante el Columbus Crew en la Fase de Grupos de la Leagues Cup, el América regresa a la acción para disputar los dieciseisavos de final ante el Chicago Fire.

PRIMERA ELIMINATORIA

André Jardine disputará su primera eliminatoria al frente de las Águilas y dice entender lo que es la presión de sentarse en el banquillo azulcrema.

"Al entrenar a América sabemos que todo se potencializa, si ganas te vas al cielo y si pierdes, muy abajo. Hay que estar enfocado en lo que tenemos que hacer diariamente, hay mucho trabajo, mucho análisis, trabajar en el próximo partido como si fuera una final", declaró el técnico brasileño.

Por otra parte, el exestratega del Atlético de San Luis restó importancia a la rivalidad entre Liga MX y MLS en esta primera edición de 47 equipos de la Leagues Cup. Para el sudamericano, en esta competencia están por el América y nada más.

"No sé si es una responsabilidad porque ya nos sentimos con una grande presión por defender al América. No me parece una competencia de mexicanos contra americanos, es una de 47 equipos con competencia interna y muy buenos equipos. Aquí estamos, vamos a defender al América, tenemos que superarlos sean mexicanos o americanos", aseveró el timonel azulcrema.

Henry Martín, sin excusas para avanzar en Leagues Cup

Por su parte, el delantero de las Águilas, Henry Martín, evitó profundizar sobre la rivalidad entre la Liga MX y la MLS y aunque aseguró que la liga americana ha crecido, no es excusa para quedar eliminados este viernes.

"Lastimosamente ayer (miércoles) quedaron fuera tres equipos de México, queremos que avancen más equipos mexicanos, pero nos topamos con buenos equipos de la MLS que han crecido, compiten y te generan esa dificultad. No son excusas, tenemos que salir de algún modo, tenemos un plantel muy completo para tener ese cartel amplio, competir, rotar", dijo "La Bomba".