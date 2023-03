Alistan torneo de futbol down en Centro de Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco

"Tenemos que mandar un mensaje de una ciudad incluyente sin distinción de ningún tipo. Veíamos que hacían una separación y lo que queremos es que haya esa inclusión y que los atletas se sientan como tal y que la gente pueda participar como espectadores", comentó el director general del Comude Guadalajara, Albino Galván.

"Es un evento al que le damos la importancia que se merece y que los niños se sientan en un estadio profesional y con tribunas llenas. El que no lo ha visto, no ha vivido, porque después de eso, te cambia la vida", agregó.

Las gradas para observar el T21 Futbol Down tienen una capacidad para mil 500 personas y los partidos se jugarán de 9 de la mañana a 9 de la noche, con la participación de 22 equipos, que supone el mejor registro en todas las ediciones.

"Este evento enaltece el corazón y fortalece las sonrisas. Cada vez se socializa más y se sensibiliza a las personas de nuestros jóvenes con síndrome de down, que se han convertido en atletas de alto rendimiento", dijo el director de Cordica 21 A.C., José Rubén Ruiz.

"Esto es maravilloso, quien no lo ha vivido, que no pierda la oportunidad de hacerlo. Vamos por el torneo más extraordinario que hayamos tenido. Este es el torneo más importante del mundo de personas con síndrome de down".

La futbolista de Cordica 21 A.C., Regina Arriaga, anotó 10 goles en la edición anterior del T21 Futbol Down y busca superar su marca este año.

"Es un orgullo ser represente de este torneo. Gracias a mis maestros vamos a demostrar que somos capaces de ganar el campeonato.

Todos tienen las puertas abiertas y quiero invitar a todos los niños y papás que vengan a disfrutar este torneo", mencionó la jugadora.