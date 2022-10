El objetivo del Barcelona esta temporada es LaLiga

"No podemos pensar en la Champions League hasta que la eliminación sea definitiva. Tenemos que centrarnos en la Liga. En Europa hemos demostrado que podemos competir contra los grandes clubes: fuimos superiores al Bayern y perdimos el partido por dos acciones puntuales.

"Debemos ajustar el equipo y los nuevos jugadores deben adaptarse al sistema. Xavi lo conseguirá. Pero tenemos que cambiar de chip: el objetivo de esta temporada es la Liga. Somos los líderes. La Champions nos ha dado un golpe bajo, pero ya veremos cómo acaba la fase de grupos", dijo el directivo culé a Barça TV.

El Barcelona está al borde de la eliminación en la Champions al ser tercero del Grupo C con 4 puntos, por 12 del líder Bayern Múnich y 7 del Inter con dos juegos por disputar. En cambio en LaLiga es líder, aunque tiene que defender la posición este fin de semana ante el Real Madrid. Ambos tienen 22 unidades y los blaugranas mandan por diferencia de goleo.

"El Clásico siempre es muy importante. Quien gana siempre sale reforzado y el que pierde, tocado. El Madrid siempre lucha hasta el final, pero a mí me gusta más cómo jugamos nosotros. A ver si las cosas van como el año pasado y podemos continuar líderes después del partido.

"Es divertido jugar en el Bernabéu. Es uno de esos partidos a los que me gusta ir. Voy a todos, pero en el Bernabéu me lo paso especialmente bien. He vivido grandes partidos allí. Es una gran oportunidad para reivindicarnos y resarcirnos", comentó Laporta.

El directivo también expresó su confianza en el plantel, además del entrenador.

"Estoy seguro de que esta plantilla nos dará muchas alegrías. El entrenador y los futbolistas necesitan confianza. Nosotros se la daremos. Esperamos que la afición también lo haga. El Camp Nou consiguió el otro día que empatáramos el partido y, gracias al último gol de Lewandowski, aún no estemos eliminados.

"La confianza con Xavi es total. Es un grandísimo entrenador y seguro que va a ir a más y nos va a dar grandes éxitos en el futuro. Conoce perfectamente el club, sabe cuál es nuestra forma de jugar y es ideal para el Barsa. Tiene nuestro apoyo y lo sabe y es importante que sepa que hay esta confianza para que las cosas vayan bien", manifestó.