Mbappé no potenciará los derechos televisivos

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid no conlleva un incremento en el valor de los derechos de transmisión de LaLiga, según el presidente del organismo, Javier Tebas.

"Lo vengo diciendo: las Ligas no se hacen sólo con grandes jugadores. Hoy leía algo que decía: ´qué momento va a tener LaLiga para vender sus derechos y sacar más dinero´; no es verdad. Los derechos no suben únicamente porque tengas grandes jugadores, te ayudan, pero no te hacen una diferencia fundamental. Muchas veces me han preguntado: ´se fue Cristiano Ronaldo y se fue Messi, y si los derechos audiovisuales bajaron´; no bajaron.

"En cambio, cuando se fueron, Cristiano Ronaldo se fue a la serie A italiana y los derechos internacionales no subieron; Francia, el PSG tenía a Messi, Neymar y Mbappé y los derechos audiovisuales de Francia no subieron a nivel internacional ni nacional. Quiere decir que hay que hacer muchas más cosas, hay que trabajar mucho más la competición, la marca. Estamos viendo en Arabia Saudita, contratan jugadores de nivel, no venden más (caros) sus derechos internacionales porque hay que trabajar muchas cuestiones más, es muy importante la marca de los clubes y la marca propia de la competición, todo eso, y después el valor añadido de traer al jugador te ayuda a un margen diferencial, pero no es el elemento esencial ni momentáneo el que te hace que crezcas de golpe en valores", expresó durante el World Summit Football.

Tebas anticipó desde hace tres meses que Kylian jugaría para el Real Madrid

"Hay que estar en Europa muy metido en el mundo de la economía de las Ligas y los clubes. Dije el 99 por ciento hace tres meses. El Real Madrid era el único club de Europa a donde Mbappé podía venir, con el nivel de atención que tenga que tener.

"A Inglaterra no iba a ir porque está viviendo un momento de que el propio Gobierno está imponiendo un regulador económico, de hecho, si uno ve la conducta del mercado inglés en el mercado de enero, de invierno, aquí en Europa, solo compraron 50 millones de euros cuando en el anterior compraron 800, ya hay una medida del Gobierno inglés y de la propia Premier de sostenibilidad económica", mencionó.

El dirigente continuó con el análisis de los otros mercados.

"Si vamos al mercado francés, el único club que podría renovar y ya dijo que no iba a continuar era el PSG, por lo tanto había que descartarlo. Italia está en una situación que ningún club tampoco económicamente podía ser, y en Alemania está el Bayern y no está en esa filosofía como podía estar el Real Madrid, y en España el único club que podría era el Real Madrid.

"¿Qué supone Mbappé para nosotros? Primero, es una gran alegría que uno de los mejores jugadores del mundo, del momento, esté en la Liga española, además por suerte, muchos en el Real Madrid, tenemos a Bellingham, Vinícius, pero también tenemos a Pedri o a Gavi en Barcelona, o a Griezmann en el Atlético de Madrid, grandes jugadores", comentó Tebas.