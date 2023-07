¡Fiesta cafetera!

Sídney, Australia

Lo de Linda Caicedo es cosa seria, y también las opciones de Colombia de ir lejos en la Copa Mundial femenina.

Para los hinchas de Colombia, que hicieron que su selección se sintiera como en casa en el Estadio de Fútbol de Sídney, el júbilo fue infinito tras la victoria el domingo por 2-1 ante Alemania, dos veces campeona del mundo, en una de las grandes sorpresas del torneo.

"Alemania es potencia mundial, es una realidad, pero Colombia ha dado pasos gigantes... Colombia es potencia mundial", dijo la defensora Manuela Vanegas, cuyo cabezazo a los siete minutos del tiempo de descuento sentenció la victoria. "Queremos seguir haciendo. No solo ganarle a Alemania, sino ir por mucho más".

El triunfo dejó a Colombia con un pie en los octavos de final.

Caicedo sacó la varita mágica otra vez para que las colombianas enlazaran victorias en el Grupo H al abrir el marcador a los 52 minutos. La prodigio de 18 años recibió tratamiento en el tramo final del partido.

Alexandra Popp anotó de penal a los 89 minutos y parecía darle el empate a las alemanas. Pero Vanegas le dio un nuevo giro al encuentro al elevarse desde el punto de penal para cabecear un tiro de esquina provocó entusiastas celebraciones de los aficionados colombianos que eran mayoría en el estadio.

"Tenía la convicción que me iba a quedar una y las oportunidades hay que aprovecharlas", dijo Vanegas. "No me la creía, lloré... Me imagino la alegría de toda Colombia que me envió la energía para marcar este gol".

Alemania nunca ha sido eliminada en la fase de grupos de un Mundial. Aún se espera que derrote a Corea del Sur en su último encuentro del Grupo H el próximo jueves, pero probablemente tendría que conformarse con el segundo lugar. Colombia enfrentará a Marruecos.