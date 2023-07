Gaby López, tercera en torneo Major

La golfista capitalina redondeó una gran semana al finalizar en la tercera posición del Evian Championship, cuarto "grande" de la temporada en la LPGA.

López vino de menos a más a lo largo de las cuatro rondas disputadas en el Evian Resort Golf Club, pero mostró su consistencia para cerrar en la parte alta del evento.

Hasta ahora el noveno lugar logrado en Women´s PGA Championship de 2020 significaba el máximo éxito en los torneos "grandes".

"Fue una increíble semana, empecé con cuatro birdies en los primeros nueve hoyos, después se puso más complicado el back nine porque empezó a soplar más el viento, pero me quedó muy satisfecha porque me ayudó a retomar mejores hábitos y a mostrarme a la jugadora que tengo por dentro", expresó Gaby luego de su ronda en Francia.

Gaby firmó ayer una tarjeta de 68 golpes (-3) que le dejó un acumulado de 277 contactos (-7) para cerrar empatada en la tercera con las japonesas Nasa Hataoka y Yuka Saso, la surcoreana A Lim Kim así como la noruega Celine Borge.