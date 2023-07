Mora quiere que Caicedo escriba su propia historia

GUADALAJARA, Jalisco.-Benjamín Mora y Atlas se encuentran listos para enfrentar mañana a las 17:30 horas al Toronto FC en el BMO Field, de Toronto, Canadá, en juego correspondiente a la Leagues Cup. Con 3 puntos obtenidos tras vencer al New York City de la MLS, el Atlas debe ganar para así mantener el primer lugar del Grupo Este 3.

Y junto con la motivación conservar la inercia de la primera victoria en Leagues Cup, uno de los jugadores más hambrientos del Atlas en convertirse en el referente esperado tras la salida de Julián Quiñones y Julio Furch es Jordy Caicedo.

El delantero ecuatoriano acepta que está ante un gran desafío.

"Todos sabemos lo que hicieron, la huella que dejaron Julio y Quiñones. Fueron muy grandes atacantes en el club y se entregaron un par de títulos importantes, me generan mucha ilusión hacer algo parecido o mejor que ellos. Estoy muy agradecido por la confianza por parte de Benjamín y Atlas y espero retribuirlo", dijo hoy en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante el Toronto FC.

Su técnico, Benjamín Mora está consciente de que, él debe ser un impulsor de Jordy Caicedo para sacudirse la sombra de Furch y Quiñones.

"No es fácil entrar en la mente de los futbolistas y sus emociones, siempre en esta profesión tenemos gente a quién seguir, ideales, pero creo que todos somos únicos e irrepetibles, lo que hicieron Julián y Julio no lo hará nadie más, Jordy tiene sus propias metas, quiero empujar a Jordy para que haga su propia historia. Julio y Julián quedarán en el recuerdo, en la imagen, pero no como algo a emular, sino para que cada quien haga sus propios pasos", comentó hoy el técnico del Atlas, Benjamín Mora en conferencia de prensa previo al partido de mañana ante el Toronto FC.

Atlas, listo para enfrentar a Toronto

Benjamín Mora asegura que su equipo ya está al 99 por ciento en condiciones para enfrentar al Toronto. Su única duda es si podrá disponer o no de Brian 'Huevo' Lozano.

"Huevo tiene una evolución, tomando precauciones, realmente no estamos pensando en exponerlo mandándolo al campo sin sentirse cómodo y sin autorización del médico, estamos esperando hasta el último momento, no ha hecho futbol, es una duda todavía.

Los demás, el plantel está al 99 por ciento, pequeñas molestias, pero nada recalcable, en su mayoría están listos.

"Estamos ansiosos por iniciar el segundo compromiso con la tranquilidad de que hemos trabajado correctamente en los parámetros de corregir, de cómo enaltecer nuestra idea, nuestra intención, los veo con muchas ganas de arrancar el partido.

"Nosotros venimos a ganar, porque pienso en un torneo que se compite el objetivo es ganar, no percibo algo distinto para evolucionar más que el triunfo, entonces todos los equipos mexicanos venimos a ganar. El equipo tomó muy bien la victoria ante Nueva York, lo tomamos como tal, nos costó trabajo, pero somos un equipo que tenemos que jugar a tope, con la mayor alerta y concentración posible para competir en los duelos, pelotas divididas, para acceder a lo que venimos que es a ganar", puntualizó Benjamín Mora, estratega del Atlas.