Augusto Solari: el refuerzo que tuvo espinilleras del Atlas

Guadalajara, Jalisco

El argentino Augusto Solari es sobrino de Eduardo Solari, quien fue el director técnico de los Zorros en la temporada 1995-1996 y en una segunda etapa en 2001.

“(Estoy) muy contento, muy entusiasmado, feliz de poder arribar a esta institución. Mi tío abuelo Eduardo (Solari) fue técnico de Atlas, recuerdo que mi primo tenía unas espinilleras del Atlas y como todo en la familia se va pasando de los más grandes a los más chicos, yo las tenía y las recuerdo con mucho cariño, las usé durante mi infancia”, mencionó Augusto Solari.

“Atlas fue muy importante. Mi abuelo estuvo por acá también (Jorge “Indio” Solari), mis tíos Santiago (Solari), Esteban (Solari) para la familia México es importante y por supuesto Atlas fue el inicio de Eduardo como D.T. y claro que tenemos mucho cariño”, agregó.

Augusto Solari, de 31 años, se desempeña en el sector derecho del terreno de juego. Su posición principal es la de extremo derecho, y también puede jugar como interior o lateral por esa misma banda.

“Quiero aportar mi granito de arena, ayudar al equipo que siga creciendo con todos los grandes jugadores que ya tiene el plantel, después empezar a trabajar y que Benjamín pueda ver donde le soy más útil al equipo”, comentó Solari.

“Me gusta el trabajo de hormiga como se dice, me gusta estar desde donde me toca ayudando y apoyando a mis compañeros. Trato de transmitir cuando me toca jugar y cuando no también, trato de mantener ese comportamiento porque es importante para el grupo y luego ya en el tema de mi posición, soy un polifuncional por derecha, puedo jugar en varias posiciones, aclimatarme a lo que me pida Benjamín Mora”.

Augusto Solari debutó con River Plate en 2012 y fue transferido a Estudiantes de La Plata en 2016. En Argentina también jugó en Racing Club y en 2021 emigró al futbol europeo con el Celta de Vigo, su último club.

“Mi experiencia en España sirvió de mucho en lo personal, era un desafío deportivo muy lindo que logré cumplir. Hoy estoy con este nuevo desafío, tenia muchas ganas de poder competir por un puesto en Atlas y sobre todo en un torneo como la Liga MX”, apuntó el jugador rosarino.