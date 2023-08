Mandato divino

Guadalajara, Jalisco

El uruguayo Luis Betolaza llegó a México como preparador físico en el cuerpo técnico de Aníbal Ruiz en los Ejecutivos del Puebla, en el Invierno 1996. Después, trabajó con Rubén Omar Romano en Celaya, Tecos, Morelia, Cruz Azul y Atlas. Con Ignacio Ambriz vivieron la época turbulenta de las Chivas con Angélica Fuentes y la corta etapa de Johan Cruyff.

El que paga opina

Luis Betolaza llegó a Chivas en el cuerpo técnico de Ignacio Ambriz en el Clausura 2012, y recuerda lo difícil que fue la relación con Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara.

"Era un mandato dividido en Chivas, la señora opinaba, Vergara capaz que sí o que no. Aparecían los dos en los entrenamientos, y lo que me comentaba Nacho (Ambriz) era que la señora opinaba: ´Hay que traer a este jugador, al otro no´, y al final el que paga opina. Vergara estaba de costadito, la señora tenía una personalidad muy dominante, impetuosa".

A toda máquina

"En Tecos, el ´Bofo´ era un jugador muy reservado, dedicado a lo suyo, pero en Morelia ya nos tocó un jugador más hecho. Una vez llegó ahí con un auto Mini Morris amarillo que parecía huevo y le dije: ´Adolfo, ¿cuántos dormitorios tiene, un baño o dos?´, y no me entendía, y la idea era decirle que con el valor de ese auto podía comprarse un departamento, pero fue muy jocoso cómo se me quedaba viendo. Es algo que le digo a varios jugadores: ´lo primero son los ladrillos, lo demás viene solo´, unos lo hacen y otros no, y son libres".

Maestro de mariachi

"El español Carlos Muñoz compartía en el Puebla la habitación con Daniel Guzmán en el hotel de concentración. Recuerdo que en la ronda que hacía de noche con el médico, coincidió con un encuentro internacional de mariachis que duraron como dos o tres días, y Daniel era lo único que veía por televisión, y el pobre español no entendía nada, y le decía Daniel: ´Mira gallego, a ti te haré que te guste lo que es el mariachi y tequila´. Era divertido Carlos, porque decía: ´Si no me pagan, me marcho´, y nos reíamos de él".

Aprende de Cruyff

"Cuando llegamos a Chivas, poco después llegó Cruyff, y Vergara nos juntó con él para explicar su filosofía, cómo era el modo de jugar, entrenar, era la bandera holandesa llegando a México, la Naranja Mecánica en México. Cruyff era una persona muy de futbol, explicaba muy sencillo y nosotros escuchábamos. Al terminar un partido bajaba al vestidor, nos daba su juicio y era muy certero porque era lo que había pasado el juego. El futbol nos puso mano a mano con un personaje que yo había visto desde el 1974 y era impresionante".

El festejo de perrito

"El de arriba (Dios) quería que nos quedáramos porque nuestra permanencia dependía de otros dos partidos (Monterrey-Puebla y Pachuca-Santos) y nosotros jugábamos contra América en el Azteca, y cuando anotaban allá estábamos descendidos, nos íbamos arriba y América empataba; fue de taquicardia, lo bueno que todavía tenemos corazón. Luego vino el festejo del perrito (orinando) de Cuauhtémoc Blanco, que para mí estuvo fuera de lugar, ya después nos reíamos porque sólo a él se le ocurren hacer esas pavadas, porque era rey en América y México".